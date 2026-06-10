آمریکا پایان تجاوز نظامی علیه ایران را اعلام کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه القدس العربی، فرماندهی مرکزی ارتش تروریست آمریکا (سنتکام) اعلام کرد نیروهای آمریکایی سه‌شنبه چند موضع مرتبط با سامانه‌های پدافند هوایی و راداری ایران در نزدیکی تنگه هرمز را هدف قرار داده‌اند.

طبق ادعای مقامات آمریکایی، این حملات در واکنش به سرنگونی یک بالگرد «آپاچی» ارتش آمریکا انجام شده است.

در واکنش به این تجاوز نیروهای آمریکایی، سپاه پاسداران انقلاب اسلامی از اجرای حملات موشکی و پهپادی علیه اهداف آمریکایی در برخی کشورهای منطقه از جمله بحرین ، اردن و کویت و فعال شدن آژیرهای هشدار در بحرین و اردن خبر داد.

سپاه پاسداران تاکید کرد که به هرگونه تهدید یا حمله دشمنان متجاوز پاسخ خواهد داد.