به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سایت شهر، مهدی چمران رئیس شورای اسلامی شهر تهران، درخصوص واردات واگن‌های مترو از چین، اظهار کرد: ما فشار زیادی برای ورود این دو رام به کشور وارد کردیم؛ بنده پیشنهاد دادم واگن‌ها را با قطار منتقل کنند اما هزینه آن چندین برابر گران‌تر از کشتی خواهد بود.

رئیس شورای اسلامی شهر تهران با بیان اینکه روش جابجایی واگن‌ها در شرایط فعلی در حال مطالعه است، خاطرنشان کرد: نظر بنده این بود که حتی اگر هزینه جابجایی با قطار گران‌تر از کشتی باشد، با همین روش واردات را دنبال کنند اما به نظر می‌رسد جابجایی واگن‌ها با قطار در برخی تونل‌ها در ازبکستان با مشکل همراه است.

وی با اعلام اینکه از قرارداد اولیه ۷۹۰ واگن در حال حاضر دو رام آماده ورود به کشور شده است، تصریح کرد: به هر شکل ما در حال تلاش هستیم که همین دو رام نیز وارد تهران شود.

چمران افزود: ما این موضوع را هم مطرح کردیم که واگن‌ها را با کشتی وارد کنند اما چینی‌ها با توجه به مسئولیتی که در این زمینه دارند، احتیاط می‌کنند و معتقدند حمل واگن‌ها از چین به ایران در امنیت ۱۰۰ درصدی انجام شود.

رئیس شورای اسلامی شهر تهران در رابطه با ساخت رام‌های بعدی در چین، گفت: ما تأکید کردیم که رام‌های دیگر بر اساس قرارداد ساخته شود و بر اساس آنچه اعلام شده این رام‌ها در حال ساخت است.