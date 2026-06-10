پیشنهاد تخفیف پلکانی عوارض ساختمانی در گرگان به شورای شهر ارائه شد

حجت مقسم در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به سیاست‌های تشویقی شهرداری در حوزه پرداخت عوارض شهری اظهار کرد: در سال‌های اخیر معمولاً در ماه‌های پایانی سال برای ترغیب شهروندان به پرداخت عوارض مربوط به پروانه، عدم خلاف و پایان کار، تخفیف‌هایی در نظر گرفته می‌شد، اما شهروندانی که در ابتدای سال و در موعد مقرر اقدام به پرداخت می‌کردند، از این امتیازات بی‌بهره بودند.

وی افزود: این روند از منظر عدالت و تشویق خوش‌حسابی با انتقاداتی همراه بوده است؛ زیرا افرادی که در ابتدای سال نسبت به تسویه حساب اقدام می‌کنند، نقش مهمی در تأمین به‌موقع منابع مالی شهرداری و مدیریت بهتر امور شهری دارند.

عضو شورای اسلامی شهر گرگان ادامه داد: بر همین اساس، طرح جدیدی با هدف ایجاد عدالت در بهره‌مندی از مشوق‌ها تدوین شده که در آن نظام تخفیف پلکانی بر اساس زمان پرداخت پیش‌بینی شده است.

به گفته وی، در صورت تصویب این طرح، میزان تخفیف‌ها به این صورت خواهد بود: سه‌ماهه اول سال ۴۰ درصد، سه‌ماهه دوم ۳۰ درصد، سه‌ماهه سوم ۲۰ درصد و سه‌ماهه چهارم ۱۰ درصد.

مقسم تأکید کرد: اجرای این طرح می‌تواند ضمن ایجاد انگیزه برای پرداخت به‌موقع عوارض، به تقویت منابع درآمدی شهرداری و ارتقای عدالت در بهره‌مندی از مشوق‌های شهری کمک کند.