۲۲ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۹:۳۵

۲ رام قطار چینی آماده ورود به کشور

رئیس کمیته عمران شورای اسلامی شهر تهران گفت: واگن‌های مترو آماده تحویل است اما به دلیل مسائل امنیتی در جنوب کشور، حمل آن به سمت ایران به تعویق افتاده است.

به گزارش خبرگزاری مهر، سید محمد آقامیری، در خصوص واردات واگن‌های مترو از چین، اظهار کرد: دو رام قطار پیش از پایان سال ۱۴۰۴ آماده تحویل بود اما به دلیل مسائل امنیتی و شرایط دریایی در جنوب کشور، حمل آن متوقف شده است.

وی افزود: به محض آرام شدن شرایط در جنوب کشور، حمل این ۲ رام از چین انجام خواهد شد و ظرف ۴۰ روز بعد از آن به ایران می‌رسد.

آقامیری با تأکید بر اینکه بر اساس توافق صورت گرفته، ساخت رام‌های قطار در چین در حال انجام است، یادآور شد: بر مبنای این توافق قرار بر این بود از اواخر خردادماه امسال، واگن‌های مترو به تدریج وارد کشور شود.

رئیس کمیته عمران شورای شهر تهران اعلام کرد: این رام‌ها در قالب فاینانس خریداری شده و ۱۵ درصد پیش‌پرداخت نیز از مدت‌ها قبل صورت گرفته است؛ این اقدام بر اساس تعهدات دولت و پیگیری‌های شهرداری تهران انجام شد.

