۲ رام قطار چینی آماده ورود به کشور

به گزارش خبرگزاری مهر، سید محمد آقامیری، در خصوص واردات واگنهای مترو از چین، اظهار کرد: دو رام قطار پیش از پایان سال ۱۴۰۴ آماده تحویل بود اما به دلیل مسائل امنیتی و شرایط دریایی در جنوب کشور، حمل آن متوقف شده است.
وی افزود: به محض آرام شدن شرایط در جنوب کشور، حمل این ۲ رام از چین انجام خواهد شد و ظرف ۴۰ روز بعد از آن به ایران میرسد.
آقامیری با تأکید بر اینکه بر اساس توافق صورت گرفته، ساخت رامهای قطار در چین در حال انجام است، یادآور شد: بر مبنای این توافق قرار بر این بود از اواخر خردادماه امسال، واگنهای مترو به تدریج وارد کشور شود.
رئیس کمیته عمران شورای شهر تهران اعلام کرد: این رامها در قالب فاینانس خریداری شده و ۱۵ درصد پیشپرداخت نیز از مدتها قبل صورت گرفته است؛ این اقدام بر اساس تعهدات دولت و پیگیریهای شهرداری تهران انجام شد.
