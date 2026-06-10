حسین درخشان در گفتگو با خبرنگار مهر، از انعقاد تفاهم نامه همکاری با اداره کل محیط زیست استان سمنان در هفته محیط زیست خبر داد و بیان کرد: تاکید این تفاهم نامه نقش مشارکت های مردمی در حفاظت از طبیعت است.

وی ادامه داد : ظرفیت جوانان و داوطلبان هلال احمر می تواند در ارتقا فرهنگ محیط زیست و اجرای برنامه های مشترک با محیط زیست استان سمنان نقش مؤثر ایفا کند.

مدیرعامل جمعیت هلال احمر استان سمنان توضیح داد: امضای این تفاهم نامه با رویکرد توسعه همکاری های آموزشی، فرهنگی، ترویجی و بهره گیری از ظرفیت جوانان و داوطلبان در حوزه حفاظت محیط زیست منعقد شده است.

درخشان ادامه داد: بر اساس این تفاهم نامه میان دو دستگاه در حوزه اجرای برنامه های آموزشی، فرهنگی و فعالیت های داوطلبانه مرتبط با یکدیگر همکاری خواهند داشت.

وی افزود: اجرای این تفاهم نامه گامی ارزشمند در راستای اجرای برنامه های آموزشی و افزایش مشارکت مردمی برای حفاظت هر چه بیشتر از طبیعت است.