  1. استانها
  2. سمنان
۲۰ خرداد ۱۴۰۵، ۹:۳۰

تقویت همکاری هلال‌احمر و محیط زیست سمنان؛نجات طبیعت با مشارکت داوطلبان

تقویت همکاری هلال‌احمر و محیط زیست سمنان؛نجات طبیعت با مشارکت داوطلبان

سمنان-مدیرعامل جمعیت هلال‌احمر سمنان از امضای تفاهم‌نامه‌ای با محیط زیست استان خبر داد که به‌جای تمرکز صرف بر برخوردهای سلبی،بر استفاده از ظرفیت جوانان داوطلب برای حفاظت از طبیعت تأکید دارد.

حسین درخشان در گفتگو با خبرنگار مهر، از انعقاد تفاهم نامه همکاری با اداره کل محیط زیست استان سمنان در هفته محیط زیست خبر داد و بیان کرد: تاکید این تفاهم نامه نقش مشارکت های مردمی در حفاظت از طبیعت است.

وی ادامه داد : ظرفیت جوانان و داوطلبان هلال احمر می تواند در ارتقا فرهنگ محیط زیست و اجرای برنامه های مشترک با محیط زیست استان سمنان نقش مؤثر ایفا کند.

مدیرعامل جمعیت هلال احمر استان سمنان توضیح داد: امضای این تفاهم نامه با رویکرد توسعه همکاری های آموزشی، فرهنگی، ترویجی و بهره گیری از ظرفیت جوانان و داوطلبان در حوزه حفاظت محیط زیست منعقد شده است.

درخشان ادامه داد: بر اساس این تفاهم نامه میان دو دستگاه در حوزه اجرای برنامه های آموزشی، فرهنگی و فعالیت های داوطلبانه مرتبط با یکدیگر همکاری خواهند داشت.

وی افزود: اجرای این تفاهم نامه گامی ارزشمند در راستای اجرای برنامه های آموزشی و افزایش مشارکت مردمی برای حفاظت هر چه بیشتر از طبیعت است.

کد مطلب 6855811

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها