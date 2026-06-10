رشد ۲۲ درصدی تجارت ایران و اوراسیا در سال ۱۴۰۴

به گزارش خبرنگار مهر، الهام حاجیکریمی، مسئول دفتر موافقتنامههای تجاری سازمان توسعه تجارت ایران، امروز در نشست نخستین سالگرد اجرایی شدن موافقتنامه تجارت آزاد بین ایران و اتحادیه اقتصادی اوراسیا، گفت: برگزاری این نشست از آن جهت اهمیت دارد که همزمان با دهمین سال آغاز همکاریهای جمهوری اسلامی ایران و اتحادیه اقتصادی اوراسیا و همچنین نخستین سالگرد اجرای موافقتنامه تجارت آزاد میان دو طرف است. این فرصت فراهم شده تا ضمن بررسی دستاوردها، چالشها و فرصتهای پیشرو، همکاریهای اقتصادی میان ایران و کشورهای عضو اتحادیه اقتصادی اوراسیا مورد ارزیابی قرار گیرد.
وی افزود: خوشبختانه در طول دوره اجرای موافقتنامه، همکاریهای سازندهای میان طرفین شکل گرفته و امروز با حضور نمایندگان دستگاههای مسئول اجرای موافقتنامه، امکان بررسی نتایج و عملکرد آن فراهم شده است.
حاجیکریمی با اشاره به ابعاد این موافقتنامه اظهار کرد: موافقتنامه تجارت آزاد ایران و اتحادیه اقتصادی اوراسیا شامل ۱۱ فصل است و همکاری در حوزههایی همچون استانداردها، قواعد مبدأ، تسهیل تجارت، رویههای گمرکی و همکاریهای بخشی در آن پیشبینی شده است. همچنین پیوست تعرفهای این موافقتنامه شامل حدود ۸۷ درصد از کدهای تعرفهای است که مشمول کاهش یا حذف تعرفههای تجاری شدهاند. همچنین در قالب این موافقتنامه، بیش از یک هزار و ۳۸۷ ردیف تعرفهای مشمول تسهیلات تجاری شدهاند.
وی ادامه داد: سازمان توسعه تجارت ایران به عنوان متولی اصلی مذاکرات و هماهنگی اجرای موافقتنامه، اقدامات مختلفی از جمله برگزاری جلسات هماهنگی داخلی، نشست با دستگاههای اجرایی، بررسی مشکلات فعالان اقتصادی و ارائه مشاوره به تجار برای بهرهمندی از مزایای موافقتنامه را در دستور کار قرار داده است.
مسئول دفتر موافقتنامههای تجاری سازمان توسعه تجارت ایران خاطرنشان کرد: طی سال گذشته در تمامی استانهای کشور برنامههای آموزشی و ترویجی برای تبیین فرصتهای ناشی از موافقتنامه تجارت آزاد برگزار شد و عملکرد دستگاههای اجرایی نیز به صورت مستمر ارزیابی و به مقامات عالیرتبه گزارش شد.
وی افزود: در سال گذشته با همکاری وزارت امور خارجه و سایر دستگاههای ذیربط، کارگروههای تخصصی در حوزههای تجارت، استاندارد و گمرک تشکیل و نشستهای مشترکی برگزار شد. همچنین نخستین نشست وزرای مسئول اجرای موافقتنامه در مسکو برگزار و عملکرد کارگروههای تخصصی مورد ارزیابی قرار گرفت.
حاجیکریمی تصریح کرد: در چارچوب موافقتنامه تجارت آزاد، نقشه راه همکاریهای سهساله ایران و اتحادیه اقتصادی اوراسیا نیز به امضا رسیده است که چارچوب و راهبرد همکاریهای آتی را مشخص میکند. انتظار میرود در سال جاری دومین نشست مشترک کارگروههای تخصصی در حوزههای استاندارد، حملونقل، گمرک و قواعد مبدأ برگزار شود.
وی تأکید کرد: اجرای کامل مصوبات دوره گذشته و مشخص شدن نتایج آنها از پیششرطهای برگزاری دور دوم نشستهاست و عملکرد دستگاهها در اجرای نقشه راه مشترک در نشست آتی که در تهران برگزار خواهد شد، مورد بررسی قرار میگیرد.
مسئول دفتر موافقتنامههای تجاری سازمان توسعه تجارت ایران با اشاره به آمار تجارت میان ایران و کشورهای عضو اتحادیه اقتصادی اوراسیا گفت: در سال گذشته تجارت ایران با کشورهای این اتحادیه حدود ۲۲ درصد رشد داشته و واردات از این منطقه نیز ۳۳ درصد افزایش یافته است. همچنین در شش تا هشت ماه نخست اجرای موافقتنامه، صادرات ایران به ترتیب رشد ۱۸ و ۱۹ درصدی را تجربه کرد.
وی افزود: بروز برخی شرایط منطقهای و پیامدهای جنگ تحمیلی علیه جمهوری اسلامی ایران در ماههای پایانی سال گذشته بر روند صادرات اثرگذار بود و موجب کاهش آهنگ رشد صادرات شد، به گونهای که در مجموع رشد صادرات ایران به کشورهای عضو اتحادیه اقتصادی اوراسیا در پایان سال به حدود یک درصد رسید.
حاجیکریمی ابراز امیدواری کرد با بهبود شرایط منطقه و تلاش بیشتر دستگاههای اجرایی و فعالان اقتصادی، در سال جاری شاهد افزایش حجم تجارت و بهرهبرداری بیشتر از ظرفیتهای موافقتنامه تجارت آزاد ایران و اتحادیه اقتصادی اوراسیا باشیم.
مسئول دفتر موافقتنامههای تجاری سازمان توسعه تجارت گفت: در سال گذشته تجارت ایران با کشورهای اتحادیه اوراسیا حدود ۲۲ درصد رشد داشته است.
به گزارش خبرنگار مهر، الهام حاجیکریمی، مسئول دفتر موافقتنامههای تجاری سازمان توسعه تجارت ایران، امروز در نشست نخستین سالگرد اجرایی شدن موافقتنامه تجارت آزاد بین ایران و اتحادیه اقتصادی اوراسیا، گفت: برگزاری این نشست از آن جهت اهمیت دارد که همزمان با دهمین سال آغاز همکاریهای جمهوری اسلامی ایران و اتحادیه اقتصادی اوراسیا و همچنین نخستین سالگرد اجرای موافقتنامه تجارت آزاد میان دو طرف است. این فرصت فراهم شده تا ضمن بررسی دستاوردها، چالشها و فرصتهای پیشرو، همکاریهای اقتصادی میان ایران و کشورهای عضو اتحادیه اقتصادی اوراسیا مورد ارزیابی قرار گیرد.
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