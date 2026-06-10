به گزارش خبرنگار مهر، محمدعلی دهقان‌دهنوی، رئیس کل سازمان توسعه تجارت ایران، امروز در نشست نخستین سالگرد اجرای موافقت‌نامه تجارت آزاد ایران و اتحادیه اقتصادی اوراسیا با اشاره به سابقه تلاش‌های ایران برای عضویت در سازمان جهانی تجارت، اظهار کرد: موضوع پیوستن ایران به سازمان جهانی تجارت سال‌ها مطرح بود و تلاش‌هایی نیز در این زمینه انجام شد، اما هیچ‌گاه به نتیجه نرسید. موافقت‌نامه تجارت آزاد با اتحادیه اقتصادی اوراسیا به نوعی تجربه تجارت آزاد در سطحی منطقه‌ای‌تر است، اما تقریباً همه مؤلفه‌های اصلی تجارت آزاد را در خود جای داده و سندی جامع با جزئیات گسترده به شمار می‌رود.



وی افزود: این موافقت‌نامه بسیاری از موضوعات مرتبط با تجارت میان ایران و کشورهای عضو اتحادیه اقتصادی اوراسیا را شفاف کرده و در حوزه تعرفه‌ای نیز دستاورد مهمی داشته است؛ به‌گونه‌ای که تعرفه ۸۷ درصد کالاها به صفر رسیده و می‌توان گفت بخش قابل توجهی از موانع تعرفه‌ای در تجارت میان دو طرف برداشته شده است.



رئیس کل سازمان توسعه تجارت ایران با اشاره به روند اجرای موافقت‌نامه گفت: از زمان آغاز اجرای توافق در ۲۵ اردیبهشت سال گذشته تاکنون، دستگاه‌های مختلف کشور نقش فعالی در عملیاتی شدن آن ایفا کرده‌اند. اگرچه سازمان توسعه تجارت در خط مقدم اجرای این توافق قرار داشت، اما موفقیت آن حاصل همکاری و پشتیبانی مجموعه‌ای از نهادها و دستگاه‌های اجرایی بوده است.



وی ادامه داد: گمرک جمهوری اسلامی ایران نقش ویژه‌ای در اجرای موافقت‌نامه داشته و بخش مهمی از اقدامات اجرایی با تلاش‌های این مجموعه انجام شده است. اتصال گمرکات طرفین به یکدیگر از جمله دستاوردهای مهم این همکاری بوده، هرچند هنوز برای توسعه تبادل الکترونیکی اطلاعات و تسهیل بیشتر فرآیندها ظرفیت‌های قابل توجهی وجود دارد.



دهقان‌دهنوی همچنین از همکاری سازمان‌هایی نظیر دامپزشکی، حفظ نباتات، سازمان ملی استاندارد و سازمان غذا و دارو قدردانی کرد و افزود: این دستگاه‌ها در تسهیل فرآیندهای تجاری همکاری مناسبی داشته‌اند، اما همچنان به‌ویژه در حوزه استانداردها نیازمند اقدامات بیشتری هستیم. نزدیک‌تر شدن استانداردهای طرفین و رفع موانع موجود در این حوزه می‌تواند نقش مهمی در توسعه تجارت ایفا کند.



وی با اشاره به نقش وزارت امور خارجه در پیشبرد توافق اظهار کرد: سفارتخانه‌های جمهوری اسلامی ایران، به‌ویژه سفارت ایران در روسیه، همکاری مؤثری در مسیر شکل‌گیری و اجرای موافقت‌نامه داشته‌اند و همچنان پیگیر مسائل و موضوعات مرتبط با آن هستند.



رئیس کل سازمان توسعه تجارت ایران همچنین از نقش‌آفرینی بخش خصوصی و اتاق بازرگانی ایران تقدیر کرد و گفت: اتاق بازرگانی ایران از نخستین مراحل مذاکرات تا اجرای توافق، حضوری مؤثر و همه‌جانبه داشته است. بسیاری از برنامه‌های اطلاع‌رسانی، آموزش فعالان اقتصادی و برگزاری دوره‌های آموزشی در استان‌های مختلف کشور با همکاری اتاق بازرگانی انجام شد.



وی افزود: نشست امروز باید نقطه آغاز حرکت به سمت گام‌های بعدی باشد. اگرچه آمارها از رشد ۲۲ درصدی تجارت با کشورهای عضو اتحادیه اقتصادی اوراسیا حکایت دارد و این رقم در شرایطی که رشد تجارت خارجی کشور در مجموع منفی بوده، دستاورد قابل توجهی محسوب می‌شود، اما همچنان ظرفیت‌های فراوانی برای توسعه روابط تجاری وجود دارد.



دهقان‌دهنوی تصریح کرد: در شرایط کنونی، مهم‌ترین چالش پیش روی توسعه روابط تجاری، موانع غیرتعرفه‌ای است. از کشورهای عضو اتحادیه اقتصادی اوراسیا انتظار داریم با همکاری مشترک برای رفع این موانع تلاش کنند، زیرا حذف محدودیت‌های غیرتعرفه‌ای می‌تواند زمینه‌ساز رشدهای بسیار بالاتر در تجارت دوجانبه و چندجانبه باشد.



وی خاطرنشان کرد: حوزه‌هایی مانند لجستیک، کریدورهای حمل‌ونقل، استانداردها، صدور مجوزها و توسعه ارتباطات الکترونیکی از جمله زمینه‌هایی هستند که با بهبود آن‌ها می‌توان فضای تجارت را تسهیل کرد. همچنین توسعه ارتباط میان تجار، حضور در نمایشگاه‌ها، اعزام هیئت‌های تجاری و گفت‌وگوی بیشتر میان فعالان اقتصادی از جمله اقداماتی است که می‌تواند به شناسایی بهتر فرصت‌ها و گسترش همکاری‌ها کمک کند.



رئیس کل سازمان توسعه تجارت ایران تأکید کرد: همکاری میان ایران و کشورهای عضو اتحادیه اقتصادی اوراسیا نباید صرفاً به تجارت کالا محدود شود، بلکه باید به سمت تبادل دانش و فناوری، سرمایه‌گذاری‌های مشترک و ایجاد پلتفرم‌های گسترده‌تر همکاری حرکت کنیم. خوشبختانه اقتصاد ایران و اقتصاد کشورهای عضو اتحادیه در بسیاری از بخش‌ها مکمل یکدیگر هستند و این ظرفیت می‌تواند زمینه‌ساز تعریف پروژه‌های مشترک و توسعه بیشتر تجارت شود.

وی در پایان ضمن قدردانی از همکاری تمامی دستگاه‌ها و فعالان اقتصادی، ابراز امیدواری کرد با تداوم این همکاری‌ها، موافقت‌نامه تجارت آزاد ایران و اتحادیه اقتصادی اوراسیا بتواند آثار مثبتی در رشد اقتصادی، تولید، اشتغال و توسعه روابط تجاری برای ایران و کشورهای عضو اتحادیه به همراه داشته باشد.