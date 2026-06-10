به گزارش خبرنگار مهر، فرود عسگری، رئیس کل گمرک جمهوری اسلامی ایران، در نشست نخستین سالگرد اجرای موافقتنامه تجارت آزاد ایران و اتحادیه اقتصادی اوراسیا، با قدردانی از دستاندرکاران اجرای این توافق، اظهار کرد: موافقتنامه تجارت آزاد از مهمترین توافقات تجاری کشور پس از انقلاب اسلامی محسوب میشود، زیرا بسیاری از محدودیتها و موانع تعرفهای و غیرتعرفهای را کاهش داده و زمینه تسهیل تجارت را فراهم کرده است.
وی افزود: هدف اصلی از پیوستن به این موافقتنامه، کاهش هزینههای تجارت و افزایش رقابتپذیری کالاهای ایرانی در بازار کشورهای عضو اتحادیه اقتصادی اوراسیا بوده است. تحقق این هدف مستلزم همکاری و هماهنگی همه دستگاهها و نهادهای مرتبط است.
عسگری با اشاره به الزامات توسعه تجارت با کشورهای عضو اوراسیا گفت: تقویت ناوگان حملونقل ریلی، هوایی و دریایی، تجهیز کشتیها و کامیونها به امکانات یخچالی و توسعه زیرساختهای لجستیکی از مهمترین نیازهای پیش روی کشور برای بهرهبرداری حداکثری از ظرفیتهای این موافقتنامه است.
وی ادامه داد: با توجه به اهمیت ارتباط تجاری ایران با کشورهای عضو اتحادیه اقتصادی اوراسیا، وزارت امور اقتصادی و دارایی طرح «عدم توقف کالا در مرز» را تصویب و در دستور کار قرار داده است. بر اساس این طرح، کالاها بدون توقفهای غیرضروری از مرزها عبور کرده و مستقیماً به انبارهای اختصاصی واحدهای تولیدی یا مقاصد تعیینشده منتقل میشوند که این موضوع موجب کاهش هزینهها و زمان تجارت خواهد شد.
رئیس کل گمرک ایران تأکید کرد: همین شرایط باید برای کالاهای صادراتی نیز فراهم شود تا صادرکنندگان بتوانند محصولات خود را با کمترین هزینه و در کوتاهترین زمان ممکن به بازارهای هدف عرضه کنند.
وی با اشاره به آمار تجارت با کشورهای عضو اتحادیه اقتصادی اوراسیا اظهار کرد: در سال گذشته حدود ۴.۸ میلیارد دلار واردات از کشورهای عضو این اتحادیه انجام شد که بخشی از آن در قالب مزایای موافقتنامه تجارت آزاد مشمول تخفیفهای تعرفهای شد.
عسگری افزود: در سال گذشته بیش از ۶۲ هزار اظهارنامه به ارزش ۲۹۷ میلیون دلار از مزایای تعرفهای این موافقتنامه بهرهمند شدند که معادل حدود ۷۸۰ میلیارد تومان تخفیف تعرفهای برای فعالان اقتصادی ایجاد کرد.
وی خاطرنشان کرد: در دو ماه نخست سال جاری، ۳۱۲ فقره اظهارنامه به ارزش ۲۲۷ میلیون دلار مشمول تخفیف تعرفهای شده که نسبت به کل سال گذشته رشد ۵ برابری را نشان میدهد.
معاون وزیر اقتصاد افزود: بیشترین اقلامی که در این مدت مشمول تخفیف شدند شامل قطعات و فلزات، روغن آفتابگردان خام و ذرت دامی بوده است. این نشان میدهد استفاده از ظرفیت موافقتنامه در حال افزایش است و اگر این روند ادامه پیدا کند، حجم مبادلات چند برابر خواهد شد.
رئیس کل گمرک ایران این روند را نشانه افزایش استقبال فعالان اقتصادی از ظرفیتهای موافقتنامه تجارت آزاد دانست و گفت: اگر این روند ادامه یابد، حجم مبادلات تجاری میان ایران و کشورهای عضو اتحادیه اقتصادی اوراسیا در سال جاری رشد قابل توجهی خواهد داشت.
وی همچنین از اقدامهای گمرک برای اجرای بهتر موافقتنامه خبر داد و افزود: ابلاغ سریع مقررات و بخشنامهها، بهروزرسانی فهرست کالاها، معرفی نماینده ویژه برای پاسخگویی به فعالان اقتصادی، استقرار میز تخصصی اوراسیا در گمرک و تشکیل گروه پایش اجرای موافقتنامه از جمله اقدامات انجامشده در این زمینه است.
عسگری تصریح کرد: آموزش کارکنان گمرکات مرتبط، توسعه همکاری با دستگاههای ذیربط و بهرهگیری از فناوریهای نوین دیجیتال و سامانههای مشترک تبادل اطلاعات نیز در دستور کار قرار دارد تا اجرای موافقتنامه با سرعت و دقت بیشتری دنبال شود.
وی در پایان با تأکید بر آمادگی گمرک برای رفع مشکلات فعالان اقتصادی، خواستار طرح مسائل و دغدغههای بخش خصوصی شد و ابراز امیدواری کرد با همکاری همه دستگاهها، زمینه توسعه هرچه بیشتر تجارت میان ایران و کشورهای عضو اتحادیه اقتصادی اوراسیا فراهم شود.
رئیس کل گمرک ایران گفت در دو ماه نخست امسال بیش از ۲۲۷ میلیون دلار تخفیف تعرفهای در تجارت با اوراسیا اعمال شده و بیشترین اقلام مشمول شامل روغن آفتابگردان و ذرت دامی بوده است.
به گزارش خبرنگار مهر، فرود عسگری، رئیس کل گمرک جمهوری اسلامی ایران، در نشست نخستین سالگرد اجرای موافقتنامه تجارت آزاد ایران و اتحادیه اقتصادی اوراسیا، با قدردانی از دستاندرکاران اجرای این توافق، اظهار کرد: موافقتنامه تجارت آزاد از مهمترین توافقات تجاری کشور پس از انقلاب اسلامی محسوب میشود، زیرا بسیاری از محدودیتها و موانع تعرفهای و غیرتعرفهای را کاهش داده و زمینه تسهیل تجارت را فراهم کرده است.
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