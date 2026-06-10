توقیف ۱۵ دستگاه موتورسیکلت هنجارشکن در معمولان

به گزارش خبرگزاری مهر، مرکز اطلاعرسانی پلیس لرستان، اعلام کرد: در راستای اجرای طرحهای ارتقای امنیت اجتماعی و برقراری نظم و انضباط ترافیکی، مأموران انتظامی شهرستان معمولان طرح ویژهای را در سطح پارکها، معابر عمومی و تفرجگاهها به اجرا گذاشتند.
در اجرای این طرح، تعداد ۱۵ دستگاه موتورسیکلت که با انجام حرکات نمایشی و مخاطرهآمیز، و رفتارهای هنجارشکنانه، موجب سلب آسایش و آرامش شهروندان شده بودند، شناسایی و توقیف و جهت سیر مراحل قانونی به پارکینگ منتقل شدند.
پلیس با تأکید بر تداوم اینگونه طرحها، از شهروندان خواست تا با رعایت قوانین و مقررات راهنماییورانندگی، پلیس را در برقراری امنیت و آرامش جامعهیاری کنند.
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