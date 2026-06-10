برداشت روزانه یک میلیون بشکه از ذخایر نفتی چین

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از بلومبرگ، چین با هدف مقابله با شوک عرضه ناشی از درگیری‌های نظامی و مسدود شدن مسیرهای ترانزیتی، فرآیند برداشت از ذخایر تجاری نفت خام خود را کلید زد. این کشور هم‌زمان با این اقدام، مدیریت دقیق ظرفیت عملیاتی پالایشگاه‌ها و محدودیت در صادرات فرآورده‌های نفتی را برای مهار پیامدهای بحران در دستور کار قرار داده است.

بر اساس برآورد مؤسسات معتبر بین‌المللی نظیر «ورتکسا»، «کپلر» و «انرژی اسپکتس»، پیش‌بینی می‌شود چین در ماه‌های پیش رو روزانه به طور میانگین یک میلیون بشکه نفت از ذخایر خود برداشت کند. این حجم از برداشت، حدود یک‌سوم از مقدار نفتی را که به دلیل انسداد تنگه هرمز به این کشور نمی‌رسد، پوشش خواهد داد.

گزارش‌ها حاکی از آن است که با وجود این برداشت‌ها، حجم ذخایر تجاری و راهبردی چین بالغ بر یک میلیارد و ۲۰۰ میلیون بشکه برآورد می‌شود که نشان‌دهنده تاب‌آوری بالای این کشور در برابر نوسانات طولانی‌مدت عرضه انرژی است.