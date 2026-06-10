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۲۰ خرداد ۱۴۰۵، ۱۱:۱۷

واکنش روسیه و چین به تشدید تنش‌ها در منطقه

واکنش روسیه و چین به تشدید تنش‌ها در منطقه

وزارت خانه های خارجه چین و روسیه نسبت به تحولات منطقه واکنش نشان دادند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المیادین، وزارت خارجه روسیه اعلام کرد، مسکو، آمریکا و ایران را به خویشتن داری دعوت می کند و یادآور می شود که هدف قرار دادن زیر ساخت های غیر نظامی قابل قبول نیست.

این وزارت خانه تاکید کرد، روسیه همچنان آماده کمک به دستیابی به راهکارهای حل درگیری با ایران است.

همچنین وزارت خارجه چین در این خصوص تصریح کرد، پکن عمیقا نسبت به تحولات مربوط به جنگ در خاورمیانه نگران بوده و خواهان توقف تنش ها است.

این وزارت خانه در خصوص طرح اتحادیه اروپا برای درج نام شرکت های چینی در بسته های تحریمی علیه روسیه اعلام کرد، ما با تحریم های یک جانبه مخالف هستیم و اقدامات لازم را برای حمایت از منافعمان اتخاذ می کنیم.

کد مطلب 6856017

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