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۲۰ خرداد ۱۴۰۵، ۱۱:۰۱

برنامه جهانی غذا: جنگ علیه ایران میلیون‌ها نفر را تهدید می‌کند

برنامه جهانی غذا: جنگ علیه ایران میلیون‌ها نفر را تهدید می‌کند

یکی از مسئولان برجسته برنامه جهانی غذا نسبت به پیامدهای وخیم جنگ افروزی علیه ایران بر مردم سراسر جهان هشدار داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سی ان ان، کارل اسکاو یکی از مسئولان برجسته برنامه جهانی غذا تاکید کرد، پیامدهای جنگ علیه ایران میلیون ها نفر از اقشار ضعیف را تهدید می کند و آنها را به سمت سطوح فاجعه باری از گرسنگی و قحطی پیش می برد.

وی اضافه کرد، برنامه جهانی غذا با فشارهای روزافزونی در سایه کاهش حمایت های مالی و افزایش هزینه های مربوط به مواد غذایی و انرژی در جهان رو به رو است.

اسکاو تصریح کرد، این نهاد مجبور شده در بسیاری از مناطق کمک های اختصاصی خود را به افراد گرسنه کاهش دهد.

وی بیان کرد، تبعات افزایش قیمت نفت در کشورهایی مانند سریلانکا، سومالی و افغانستان نمایان شده است. اسکاو هشدار داد که پیامدهای این بحران در بلند مدت حتی بعد از بازگشایی تنگه هرمز ادامه خواهد داشت.

وی ابراز امیدواری کرد که این تنگه باز شود.

لازم به ذکر است تجاوز آمریکایی صهیونیستی علیه ایران باعث ایجاد اختلال در حرکت کشتی ها در تنگه هرمز و بحران جهانی شده است.

کد مطلب 6855981

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