تکمیل پروژه مصلای بروجرد در انتظار اعتبار

به گزارش خبرگزاری مهر، لیلا میر با اشاره به روند اجرای پروژه مصلی بروجرد، اظهار داشت: این پروژه که از سال ۱۴۰۰ به اداره کل راه و شهرسازی استان واگذار شده، هم‌اکنون با پیشرفت فیزیکی ۴۲ درصدی در حال اجرا است و برای تکمیل تمامی بخش‌های آن به حدود ۲ هزار و ۹۰۰ میلیارد ریال اعتبار نیاز دارد.

وی در تشریح آخرین وضعیت پروژه مصلی بروجرد، اظهار کرد: عملیات اجرایی این پروژه از سال ۱۳۸۴ آغاز شده و در قالب قرارداد جاری، تکمیل شبستان اول و راه‌پله‌ها در دستور کار قرار گرفته است.

رئیس اداره فنی و اجرایی راه و شهرسازی لرستان، افزود: برای این پروژه در سال ۱۴۰۴ مبلغ ۷۰ میلیارد ریال اعتبار در نظر گرفته شده و تاکنون مجموع هزینه‌کرد پروژه به حدود ۱۱۳ میلیارد ریال رسیده است.

میر با بیان اینکه پیشرفت فیزیکی کل پروژه در حال حاضر ۴۲ درصد است، گفت: در حال حاضر عملیات کف‌سازی شبستان خواهران در دست اجرا قرار دارد و روند اجرایی پروژه مطابق برنامه‌های اولویت‌بندی شده دنبال می‌شود.

وی درباره بخش‌های باقی‌مانده پروژه نیز، تصریح کرد: تکمیل نازک‌کاری داخلی و خارجی، اجرای تأسیسات تمامی فضاها و همچنین اجرای اسکلت و سفت‌کاری همه فضاها به جز شبستان، از مهم‌ترین اقدامات باقی‌مانده برای تکمیل این مجموعه است.

رئیس اداره فنی و اجرایی راه و شهرسازی لرستان با اشاره به نیاز اعتباری پروژه، تصریح کرد: برآوردهای انجام‌شده نشان می‌دهد برای تکمیل کامل پروژه مصلی بروجرد حدود دو هزار و ۹۰۰ میلیارد ریال اعتبار موردنیاز است.

میر همچنین از وجود مطالبات پیمانکاران سنوات گذشته خبر داد و گفت: در حال حاضر حدود یک میلیارد تومان مطالبات مربوط به پیمانکاران سال‌های گذشته این پروژه وجود دارد.

وی با اشاره به سوابق اجرایی پروژه بیان کرد: پروژه مصلی بروجرد از سال ۱۴۰۰ با تغییر دستگاه مجری به اداره کل راه و شهرسازی استان لرستان واگذار شده است. باتوجه‌به وسعت بالای فضاهای این مجموعه، اجرای پروژه در چند فاز و با اولویت تکمیل شبستان، با هماهنگی دفتر فنی نهاد مربوطه در حال انجام است.

رئیس اداره فنی و اجرایی راه و شهرسازی لرستان، افزود: باتوجه‌به میزان اعتبارات تخصیصی در مقایسه با حجم و مساحت پروژه، در شرایط فعلی امکان تکمیل کامل مجموعه وجود ندارد و روند اجرا متناسب با تخصیص اعتبارات ادامه خواهد یافت.