پیام خانلرخانی سرمربی تیم ملی تکواندو ایران شد

به گزارش خبرنگار مهر از فدراسیون تکواندو، خانلرخانی که از فرزندان شایسته دشت ورامین به شمار میرود، سابقهای درخشان در عرصه مربیگری دارد. وی پیش از این هدایت تیم ملی پاراتکواندو جمهوری اسلامی ایران را بر عهده داشته و در لیگ برتر تکواندو نیز به عنوان سرمربی تیمهای شهرداری ورامین و مس سونگون فعالیت کرده است.
خانلرخانی در طول سالهای مربیگری خود موفق به کسب چندین عنوان قهرمانی در لیگ برتر تکواندو شده و همراه با تیم شهرداری ورامین افتخارات متعددی را برای ورزش این شهرستان به ارمغان آورده است.
وی همچنین عنوان بهترین سرمربی لیگ برتر تکواندو ایران را در کارنامه خود دارد.
انتصاب پیام خانلرخانی به عنوان سرمربی تیم ملی تکواندو، حاصل سالها تجربه، دانش فنی و عملکرد موفق او در عرصههای ملی و باشگاهی است و انتظار میرود حضور وی در رأس کادر فنی تیم ملی، زمینهساز موفقیتهای بیشتر تکواندوی ایران در رقابتهای پیش رو باشد.
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