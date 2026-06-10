ترخیص ۵۱ دستگاه اتوبوس ۱۸ متری در هرمزگان

به گزارش خبرگزاری مهر، مجتبی قهرمانی اظهارکرد: : با نظارت دستگاه قضایی فرآیند تسهیل ترخیص، رفع موانع و کاهش هزینهها از طریق پیگیری موضوع با اخذ مجوزها از محیط زیست و استاندارد در حداقل زمان ممکن صورت گرفت.
قهرمانی افزود: با توجه به نیاز مبرم ناوگان حمل و نقل شهری کشور، متولیان امر مکلف شدهاند به نحوی عمل کنند که در حداقل زمان ممکن، فرآیند ترخیص این وسایل نقلیه تکمیل شود و همه این اتوبوسها به سفارش دهندگان تحویل داده شوند.
وی گفت: این اتوبوسهایِ ۱۸ متری با هدف روان سازیِ ترافیک و کمک به کاهش آلودگی هوا در رفت و آمدهای درون شهری استفاده میشود و هر یک ظرفیتی معادلِ یک واگنِ قطارِ شهری، برای جابهجایی مسافر را دارند.
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