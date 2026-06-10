اسماعیل کوثری، عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی، در گفتگو با خبرنگار مهر درباره راهکارهای مواجهه با دشمن و مسیر رسیدن به پیروزی، اظهار کرد: قطعاً با دشمنی که ماهیت و تفکرش شیطانی است، نمی‌توان به توافقی پایدار رسید، مگر آنکه با قدرت و اقتدار، او را وادار به پذیرش واقعیت‌ها کنیم.

این بار نگذاریم دشمن زیر تعهداتش بزند

وی افزود: اگر روزی مذاکره‌ای هم صورت بگیرد و به نتیجه برسد، باید به گونه‌ای باشد که طرف مقابل نتواند مانند گذشته زیر تعهدات خود بزند. تاکنون ده‌ها بار مذاکره انجام شده، اما به دلیل بدعهدی‌های مکرر طرف مقابل، نتیجه مطلوبی حاصل نشده است.

نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: بدبینی جمهوری اسلامی ایران به آمریکا ناشی از عملکرد و رفتار این کشور است. آمریکایی‌ها همواره با رویکردی خصمانه و غیرقابل اعتماد عمل کرده‌اند و همین مسئله موجب شده است که امکان اتکا به وعده‌های آنان وجود نداشته باشد.

سازمان ملل و شورای امنیت اقتدار ندارند

کوثری با انتقاد از عملکرد نهادهای بین‌المللی، گفت: اگر سازمان ملل متحد و اعضای شورای امنیت از استقلال و اقتدار لازم برخوردار بودند، امروز باید آمریکا و رئیس‌جمهور این کشور را به دلیل دخالت در امور داخلی ایران، راه‌اندازی جنگ، جنایت و کشتار مردم بی‌گناه کشورمان محاکمه می‌کردند.

وی بیان کرد: امروز وظیفه سازمان ملل، شورای امنیت و کشورهای مستقل جهان آن است که آمریکا را به دلیل جنگ‌افروزی، جنایت، کشتار مردم بی‌گناه، دانش‌آموزان و غیرنظامیان مورد بازخواست قرار دهند، اما از آنجا که این نهادها اراده و توان لازم را ندارند، جمهوری اسلامی ایران باید مسیر خود را با تکیه بر توان داخلی ادامه دهد.

وی ادامه داد: در جنگ ۱۲ روزه نیز آمریکا در روزهای پایانی به صورت مستقیم وارد میدان شد. البته از ابتدا مشخص بود که این کشور در حال حمایت، پشتیبانی و حتی هدایت رژیم صهیونیستی است، اما در روزهای پایانی این حمایت را به شکل علنی آشکار کرد.

ایران با اقتدار در برابر فشارهای دشمن ایستادگی کرده است

عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: زمانی که رژیم صهیونیستی با وجود همه حمایت‌ها و کمک‌های آمریکا به بن‌بست رسید و خواستار آتش‌بس شد، آمریکا به صورت مستقیم وارد صحنه شد تا از طریق ایجاد رعب و فشار، جمهوری اسلامی ایران را تحت تأثیر قرار دهد، اما رهبر معظم انقلاب و ملت ایران با اقتدار در برابر این فشارها ایستادگی کردند.

کوثری تأکید کرد: ملت ایران با وجود همه محدودیت‌ها و فشارها توانسته است گام‌به‌گام مسیر پیشرفت و اقتدار را طی کند. دشمنان در ابتدای انقلاب تصور می‌کردند جمهوری اسلامی هیچ توانایی و قدرتی ندارد، اما امروز شرایط به گونه‌ای رقم خورده که آمریکا ناچار شده به صورت مستقیم وارد تقابل با کشورمان شود.

پایگاه‌های نظامی آمریکا در منطقه باید جمع‌آوری شوند

نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی در ادامه درباره الزامات تحقق پیروزی ایران در برابر دشمن، گفت: جمهوری اسلامی ایران باید مطالبات و حقوق خود را با جدیت دنبال کند. از جمله اینکه نباید اجازه داده شود جنگ و ناامنی بار دیگر به منطقه تحمیل شود، مدیریت تنگه هرمز باید بر اساس قوانین و منافع جمهوری اسلامی ایران صورت گیرد، پایگاه‌های نظامی آمریکا در منطقه جمع‌آوری شوند و خسارت‌های واردشده نیز مورد توجه قرار گیرد.

وی اظهار کرد: مذاکره به‌تنهایی کافی نیست و جنگ نیز به‌تنهایی راه‌حل نهایی محسوب نمی‌شود. باید از همه ظرفیت‌ها اعم از اقتدار میدانی، دیپلماسی، رسانه و مذاکره به صورت توأمان برای پیروزی کامل در برابر دشمن استفاده کرد. البته ایران همین الان هم پیروز قطعی جنگ در برابر رژیم صهیونیستی و آمریکا شده است.