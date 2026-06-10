به گزارش خبرنگار مهر، محمد مظفری بعد از ظهر چهارشنبه در جریان سفر به جزیره خارگ از پروژه‌های مرتبط با حوزه صیادی این جزیره بازدید و از نزدیک در جریان روند اجرا، مشکلات و نیازهای فعالان این بخش قرار گرفت.

وی در حاشیه این بازدید با اشاره به اهمیت جامعه صیادی در اقتصاد محلی خارگ اظهار کرد: صیادان از اقشار پرتلاش و اثرگذار جامعه هستند که با وجود شرایط سخت کاری، نقش مهمی در تأمین امنیت غذایی و رونق اقتصادی منطقه ایفا می‌کنند و حمایت از این قشر باید مورد توجه جدی مسئولان قرار گیرد.

فرماندار بوشهر با تأکید بر ضرورت تکمیل و احیای پروژه‌های صیادی در جزیره خارگ افزود: توسعه زیرساخت‌های مورد نیاز صیادان، ایجاد فضاهای مناسب برای نگهداری تجهیزات و بهبود امکانات خدماتی، از جمله اقداماتی است که می‌تواند در ارتقای سطح فعالیت‌های این بخش مؤثر واقع شود.

مظفری با بیان اینکه جزیره خارگ علاوه بر جایگاه راهبردی در حوزه انرژی، دارای ظرفیت‌های ارزشمندی در بخش صیادی است، تصریح کرد: توسعه متوازن جزیره مستلزم توجه همزمان به همه ظرفیت‌های موجود است و نباید از نقش مهم صیادان در اقتصاد و معیشت خانواده‌های خارگی غفلت شود.

وی ادامه داد: بررسی میدانی مسائل و مشکلات فعالان حوزه صیادی و گفت‌وگو با آنان، زمینه تصمیم‌گیری دقیق‌تر و برنامه‌ریزی مناسب برای رفع موانع موجود را فراهم می‌کند و دستگاه‌های اجرایی باید با همکاری و هم‌افزایی، در مسیر رفع دغدغه‌های این قشر گام بردارند.

فرماندار بوشهر با اشاره به ضرورت تسریع در روند اجرای طرح‌های نیمه‌تمام حوزه صیادی خاطرنشان کرد: پروژه‌های مرتبط با این بخش باید با جدیت دنبال شود تا ضمن ایجاد رضایتمندی در میان صیادان، زمینه توسعه اشتغال پایدار و تقویت اقتصاد محلی نیز فراهم شود.

مظفری تأکید کرد: خدمت به مردم و رسیدگی به مطالبات اقشار مختلف جامعه، به‌ویژه فعالان بخش تولید و معیشت، از اولویت‌های مدیریت شهرستان است و تلاش خواهیم کرد با استفاده از ظرفیت دستگاه‌های اجرایی، شرایط بهتری برای فعالیت صیادان جزیره خارگ فراهم شود.

وی در پایان ضمن قدردانی از تلاش‌های صیادان جزیره خارگ گفت: صیادان این جزیره با تلاش شبانه‌روزی خود، سهم مهمی در پویایی اقتصادی منطقه دارند و حمایت از آنان، سرمایه‌گذاری برای آینده‌ای پایدار و پویا در خارگ خواهد بود.