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۲۰ خرداد ۱۴۰۵، ۱۱:۱۵

شهیدی: جنگ رمضان نماد وحدت شیعه و سنی در دفاع از انقلاب اسلامی است

شهیدی: جنگ رمضان نماد وحدت شیعه و سنی در دفاع از انقلاب اسلامی است

سنندج - مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران کردستان با بیان اینکه کردستان در عملیات رمضان ۸۶ شهید تقدیم انقلاب اسلامی کرد، گفت:شهدای شیعه و سنی این جنگ نماد وحدت مردم در دفاع از کشور هستند.

به گزارش خبرنگار مهر، خسرو شهیدی پیش از ظهر چهارشنبه در مراسم یادواره شهدای جنگ رمضان که در سنندج برگزار شد، ضمن گرامیداشت یاد و خاطره شهدای انقلاب اسلامی، دفاع مقدس، مدافعان حرم و شهدای خدمت، اظهار کرد: امنیت، عزت و اقتدار امروز جمهوری اسلامی ایران مرهون ایثار و جانفشانی شهدا و خانواده‌های معظم آنان است.

وی با قدردانی از نماینده ولی‌فقیه در کردستان، استاندار کردستان، فرماندهان نیروهای مسلح، اعضای مجمع نمایندگان استان و سایر دست‌اندرکاران برگزاری این یادواره، افزود: برگزاری چنین برنامه‌هایی نقش مهمی در ترویج فرهنگ ایثار و شهادت و انتقال ارزش‌های دفاع مقدس به نسل‌های آینده دارد.

مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران کردستان با اشاره به آمار شهدای استان در عملیات رمضان بیان کرد: استان کردستان در این عملیات ۸۶ شهید تقدیم اسلام و انقلاب کرده است که از این تعداد ۶۷ نفر از نیروهای نظامی و ۱۹ نفر از نیروهای مردمی بوده‌اند.

شهیدی ادامه داد: از مجموع شهدای عملیات رمضان در کردستان، ۲۹ شهید از اهل تشیع و ۵۷ شهید از اهل تسنن هستند که این آمار بیانگر وحدت، همدلی و مشارکت همه اقشار و مذاهب در دفاع از کشور و آرمان‌های انقلاب اسلامی است.

وی خاطرنشان کرد: در میان شهدای این عملیات، ۸۱ شهید و پنج شهیده حضور دارند و بیشترین تعداد شهدا مربوط به شهرستان قروه و پس از آن مریوان است و کمترین آمار نیز با یک شهید به شهرستان دهگلان اختصاص دارد.

مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران کردستان در پایان با تقدیر از حضور میهمانان و خانواده‌های معظم شهدا در این مراسم، بر ضرورت زنده نگه داشتن یاد و خاطره شهدا و تبیین فرهنگ ایثار و شهادت در جامعه تأکید کرد.

کد مطلب 6855998

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