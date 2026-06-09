خسرو شهیدی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: یادواره شهدای جنگ رمضان روز چهارشنبه در اردوگاه امام علی(ع) واقع در روستای قار سنندج برگزار میشود.
وی افزود: این مراسم با حضور مسئولان استانی، خانوادههای معظم شهدا و جمعی از ایثارگران برگزار خواهد شد.
شهیدی گفت: در این آیین، نمایندگان آیتالله سیستانی، مرجع عالیقدر دینی حضور خواهد داشت.
وی ادامه داد: همچنین در این مراسم از خانوادههای معظم شهدای جنگ تحمیلی سوم تجلیل و قدردانی به عمل میآید.
مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران کردستان تصریح کرد: این برنامه با هدف پاسداشت یاد و خاطره شهدا و ترویج فرهنگ ایثار و شهادت برگزار میشود.
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