خسرو شهیدی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: یادواره شهدای جنگ رمضان روز چهارشنبه در اردوگاه امام علی(ع) واقع در روستای قار سنندج برگزار می‌شود.

وی افزود: این مراسم با حضور مسئولان استانی، خانواده‌های معظم شهدا و جمعی از ایثارگران برگزار خواهد شد.

شهیدی گفت: در این آیین، نمایندگان آیت‌الله سیستانی، مرجع عالیقدر دینی حضور خواهد داشت.

وی ادامه داد: همچنین در این مراسم از خانواده‌های معظم شهدای جنگ تحمیلی سوم تجلیل و قدردانی به عمل می‌آید.

مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران کردستان تصریح کرد: این برنامه با هدف پاسداشت یاد و خاطره شهدا و ترویج فرهنگ ایثار و شهادت برگزار می‌شود.