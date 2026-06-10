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۲۰ خرداد ۱۴۰۵، ۱۱:۲۹

کشف ۲۰ هزار تن دانه روغنی فاقد استاندارد در شهرک صنعتی سمنان

کشف ۲۰ هزار تن دانه روغنی فاقد استاندارد در شهرک صنعتی سمنان

سمنان- فرمانده انتظامی استان سمنان از کشف ۲۰ هزار تن دانه روغنی فاقد استاندارد در شهرک صنعتی سمنان خبر داد و گفت: این شرکت برای حفظ سلامت شهروندان پلمب شد.

به گزارش خبرنگار مهر، سردار سید موسی حسینی صبح چهارشنبه در گفتگو با خبرنگاران به میزبانی فرماندهی انتظامی استان سمنان از وقوع پرونده اقتصادی در سمنان، بیان کرد: با اشراف اطلاعاتی پلیس ماموران پلیس امنیت اقتصادی استان متوجه مورد مشکوک در شهرک صنعتی سمنان شدند.

وی ادامه داد؛ یکی از شرکت های شهرک صنعتی سمنان به تخلیه دانه های روغنی اقدام کرده بود که موضوع تحت رسیدگی قرار گرفت.

فرمانده انتظامی استان سمنان با اشاره به هماهنگی های لازم با معاونت غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی سمنان در بازدید از محل مذکور، توضیح داد: در این شرکت دانه های روغنی فاسد شناسایی شده است.

حسینی مقدار محموله را ۲۰ هزار تن کنجاله سویا خام وارداتی عنوان کرد و اظهار داشت: این شرکت پلمب و مالک آن به مراجع قضایی معرفی شده است.

وی اضافه کرد: ارزش این محموله طبق نظر کارشناسان امر ۱۸ هزار میلیارد ریال برآورد می شود.

کد مطلب 6856032

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