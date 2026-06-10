نامه افشین به وزرای علم شانگهای درباره حمله به مراکز راهبردی فناوری

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان ریاست‌جمهوری، حسین افشین در پی حملات نظامی اخیر ایالات متحده آمریکا و رژیم اشغالگر اسرائیل به خاک کشور، در نامه‌ای به دبیرکل و وزرای علم و فناوری کشورهای عضو سازمان همکاری شانگهای از کشورهای عضو سازمان همکاری شانگهای خواست ضمن محکومیت قاطع این اقدامات، برای تقویت همکاری‌های علمی و فناورانه و حفاظت از زیرساخت‌های علمی کشورهای مستقل گام‌های مؤثر و عملی بردارند.

در این پیام آمده است:

«همان‌گونه که مستحضرید، جمهوری اسلامی ایران در روزهای اخیر هدف حملات نظامی متجاوزانه ایالات متحده آمریکا و رژیم اشغالگر اسرائیل قرار گرفته است؛ حملاتی که افزون بر خسارات انسانی و جان‌باختن شماری از شهروندان بی‌گناه، متأسفانه بخش‌هایی از زیرساخت‌های علمی و فناوری کشور را نیز هدف قرار داده است.

این اقدام نقض آشکار اصول بنیادین حقوق بین‌الملل و تعرضی صریح به حق ملت‌ها برای توسعه علمی و دستیابی به آینده‌ای عادلانه مبتنی بر توسعه پایدار محسوب می‌شود.

بخش‌هایی از مراکز تحقیقاتی، زیرساخت‌های آزمایشگاهی، سامانه‌های داده و تأسیسات راهبردی فناوری در این حملات آسیب دیده‌اند. این خسارات نه‌تنها روند اجرای پروژه‌های علمی را با اختلال مواجه کرده، بلکه معیشت پژوهشگران، مسیر رشد شرکت‌های دانش‌بنیان، فرصت‌های اشتغال جوانان و اعتماد جامعه نوآوری کشور را نیز تحت تأثیر قرار داده است.

توقف یا تأخیر در فعالیت استارتاپ‌ها، کاهش سرمایه‌گذاری و آسیب به زیست‌بوم فناوری از جمله پیامدهایی است که آثار آن فراتر از شرایط کنونی خواهد بود و می‌تواند روند توسعه علمی و فناورانه را در بلندمدت تحت تأثیر قرار دهد.

علم و فناوری رکن اساسی توسعه و سرمایه مشترک بشری است، حمله به زیرساخت‌های علمی و فناورانه اقدامی ضدتوسعه‌ای، غیراخلاقی و مغایر با اصول همزیستی ملت‌ها به شمار می‌رود.

از کشورهای عضو سازمان همکاری شانگهای درخواست می‌کنم تا ضمن محکومیت قاطع حملات علیه زیرساخت‌های علمی، فناورانه و نوآورانه، به‌منظور تضمین پایداری دسترسی کشورهای مستقل به زیرساخت‌های علمی و فناوری در برابر تجاوزات خارجی، اقدامات جدی و مؤثری برای گسترش و تقویت همکاری‌های علمی و فناورانه اتخاذ کنند».