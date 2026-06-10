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۲۰ خرداد ۱۴۰۵، ۱۱:۳۴

نامه افشین به وزرای علم شانگهای درباره حمله به مراکز راهبردی فناوری

نامه افشین به وزرای علم شانگهای درباره حمله به مراکز راهبردی فناوری

معاون علمی رئیس‌جمهور از کشورهای عضو سازمان همکاری شانگهای خواست برای صیانت از زیرساخت‌های علمی کشورهای مستقل و توسعه همکاری‌های فناورانه، اقدامات مؤثر و مشترک انجام دهند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان ریاست‌جمهوری، حسین افشین در پی حملات نظامی اخیر ایالات متحده آمریکا و رژیم اشغالگر اسرائیل به خاک کشور، در نامه‌ای به دبیرکل و وزرای علم و فناوری کشورهای عضو سازمان همکاری شانگهای از کشورهای عضو سازمان همکاری شانگهای خواست ضمن محکومیت قاطع این اقدامات، برای تقویت همکاری‌های علمی و فناورانه و حفاظت از زیرساخت‌های علمی کشورهای مستقل گام‌های مؤثر و عملی بردارند.

در این پیام آمده است:

«همان‌گونه که مستحضرید، جمهوری اسلامی ایران در روزهای اخیر هدف حملات نظامی متجاوزانه ایالات متحده آمریکا و رژیم اشغالگر اسرائیل قرار گرفته است؛ حملاتی که افزون بر خسارات انسانی و جان‌باختن شماری از شهروندان بی‌گناه، متأسفانه بخش‌هایی از زیرساخت‌های علمی و فناوری کشور را نیز هدف قرار داده است.

این اقدام نقض آشکار اصول بنیادین حقوق بین‌الملل و تعرضی صریح به حق ملت‌ها برای توسعه علمی و دستیابی به آینده‌ای عادلانه مبتنی بر توسعه پایدار محسوب می‌شود.

بخش‌هایی از مراکز تحقیقاتی، زیرساخت‌های آزمایشگاهی، سامانه‌های داده و تأسیسات راهبردی فناوری در این حملات آسیب دیده‌اند. این خسارات نه‌تنها روند اجرای پروژه‌های علمی را با اختلال مواجه کرده، بلکه معیشت پژوهشگران، مسیر رشد شرکت‌های دانش‌بنیان، فرصت‌های اشتغال جوانان و اعتماد جامعه نوآوری کشور را نیز تحت تأثیر قرار داده است.

توقف یا تأخیر در فعالیت استارتاپ‌ها، کاهش سرمایه‌گذاری و آسیب به زیست‌بوم فناوری از جمله پیامدهایی است که آثار آن فراتر از شرایط کنونی خواهد بود و می‌تواند روند توسعه علمی و فناورانه را در بلندمدت تحت تأثیر قرار دهد.

علم و فناوری رکن اساسی توسعه و سرمایه مشترک بشری است، حمله به زیرساخت‌های علمی و فناورانه اقدامی ضدتوسعه‌ای، غیراخلاقی و مغایر با اصول همزیستی ملت‌ها به شمار می‌رود.

از کشورهای عضو سازمان همکاری شانگهای درخواست می‌کنم تا ضمن محکومیت قاطع حملات علیه زیرساخت‌های علمی، فناورانه و نوآورانه، به‌منظور تضمین پایداری دسترسی کشورهای مستقل به زیرساخت‌های علمی و فناوری در برابر تجاوزات خارجی، اقدامات جدی و مؤثری برای گسترش و تقویت همکاری‌های علمی و فناورانه اتخاذ کنند».

کد مطلب 6856039
مهتاب چابوک

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