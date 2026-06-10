بقایی: ادبیات، ستون انسجام اجتماعی در جنگ رمضان است

به گزارش خبرنگار مهر، اسماعیل بقایی در پیرامون نشست آیین «پارسی‌جان» در جمع خبرنگاران گفت: برای بنده مایه افتخار است؛ از لطف دوستان حوزه هنری و اهمیتی که برای زبان فارسی و استفاده درست، به‌جا و مؤثر از آن در انتقال مفاهیم و روایت دقیق تحولات این ماه‌ها قائل شدند، قدردانی می‌کنم. به‌نظرم کاری که انجام شده ارزشمند است. بنده خودم را واقعاً لایق این لطف و زحمت نمی‌دانستم. مجموعه سخنگویی وزارت امور خارجه و در کل وزارت امور خارجه به‌عنوان بخشی از حاکمیت ملی، همواره نسبت به پاسداشت زبان فارسی به‌مثابه مهم‌ترین رکن هویتی و تمدنی ایران اهتمام داشته است و از این جهت ابتکار دوستان حوزه هنری قابل تقدیر است.

وی در ادامه با اشاره به نسبت دیپلماسی و تحولات میدانی افزود: روند دیپلماتیک در خلأ شکل نمی‌گیرد. برای پیشبرد هر مذاکره‌ای نیازمند یک فضای حداقلی هستیم. متأسفانه آمریکا با پیام‌های متناقض، تغییر مکرر مواضع و همچنین نقض‌های مکرر آتش‌بس، به این روند آسیب می‌زند. رژیم صهیونیستی نیز با نقض‌های مکرر در لبنان همین مسیر را دنبال می‌کند. طبیعی است که هر روند دیپلماتیک از توسل به زور و اقدامات غیرقانونی متضرر می‌شود.

وی در پاسخ به پرسش خبرنگار مهر درباره نقش ادبیات در جنگ رمضان تأکید کرد: نقش ادبیات در «جنگ رمضان» فوق‌العاده مهم است. به‌نظر من یکی از عوامل اصلی انسجام اجتماعی و یکی از مهم‌ترین دلایل اعتمادبه‌نفس ملی ما برای اطمینان از ناکام گذاشتن دشمن، همین داشته‌های ادبی ایران‌زمین است. کافی است یک شب در میدان‌های شهری و تجمعات حضور پیدا کنید تا ببینید چگونه با زبان، شور، حرارت و شعور به جامعه تزریق می‌شود؛ این همان قدرت زبان و ادبیات است.

دیپلماسی و میدان دو امر جدا ناپذیرند

بقایی تأکید کرد: دیپلماسی و میدان دو امر جدا از هم نیستند، بلکه در امتداد یکدیگرند و هر دو ابزار صیانت از منافع و امنیت ملی ایران محسوب می‌شوند. هرجا لازم باشد، نیروهای مسلح با اقتدار پاسخ می‌دهند و در حوزه دیپلماسی نیز ارکان حاکمیت با هماهنگی کامل عمل می‌کنند؛ استفاده از هر دو ابزار متناسب با اقتضائات صورت می‌گیرد.

سخنگوی وزارت امور خارجه در پاسخ به پرسشی درباره نشست «پارسی‌جان» و لوح تقدیری که در این برنامه به او اهدا شد گفت: نفس برگزاری این نشست برای من جالب و حتی غافلگیرکننده بود. از دوستان حوزه هنری بابت توجه به زبان و ادب فارسی به‌عنوان نماد هویت ایرانی تشکر می‌کنم. به‌ویژه اینکه این نشست در روزی برگزار شد که شب قبل آن، در میدان، شاهد واکنش قاطع به دشمن بودیم، این هم‌زمانی معنای مهمی دارد.

وی ادامه داد: این اتفاق نشان می‌دهد ایرانی‌ها با ترکیبی از شجاعت، خونسردی و اتکا به سرمایه‌های تمدنی و فرهنگی خود در برابر دشمن ایستاده‌اند. چنین برنامه‌هایی یادآوری می‌کند که ما چه ظرفیت عظیمی در زبان، ادب و فرهنگ داریم و همین پشتوانه، بخشی از قدرت ملی ما را شکل می‌دهد.

بقایی همچنین با اشاره به نقش نهادهای فرهنگی و دیپلماتیک در تولید محتوا گفت: در این دوره، فعالیت‌های فرهنگی و رسانه‌ای در میان رایزنان فرهنگی و سفارتخانه‌ها با جدیت و تنوع بیشتری دنبال شده و این روند، حاصل باور عمیق به هویت و حقانیت ملت ایران است.