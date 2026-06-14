به گزارش خبرنگار مهر، کتاب «پیوند ایمانها: اسلام و مسیحیت در بستر روابط فرهنگی ایران و اتریش» «Bridging Faiths: Islam and Christianity in Iran–Austria Cultural Relations» بهقلم «تیم پژوهشی خانه حکمت ایرانیان، وین» با اهتمام نمایندگی فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در اتریش، بهتازگی در شهر وین منتشر شد؛ اثری راهبردی و جامع که به بررسی عمیق گفتوگوی میان اسلام و مسیحیت در بستر روابط ایران و اتریش میپردازد.
ویراست نخست این کتاب که توسط انتشارات یونیدیالوگ (Unidialogue) منتشر شده، تنها اثر معاصر در حوزه گفتوگوی ادیان در ارتباط با ایران و اتریش بهشمار میرود و میکوشد ضمن بازخوانی تاریخی و ارائه تصویری تحلیلی و آیندهنگر، گزارشی از تعاملات دینی و فرهنگی میان دو کشور در چارچوب گفتوگوی میان اسلام و مسیحیت ارائه دهد.»
در پیشگفتار کتاب تأکید میشود که گفتوگوی میان ادیان در جهان معاصر، دیگر صرفاً یک ضرورت الهیاتی نیست، بلکه به یک نیاز حیاتی برای بقای تمدن انسانی و تحقق صلح پایدار جهانی تبدیل شده است.
نویسندگان با اشاره به چالشهای پیچیده قرن بیستویکم از جمله تحولات فناوری، دگرگونی روابط انسانی، تنشهای ژئوپلیتیک، ناکارآمدی نظم سیاسی جهانی، بحرانهای هویتی، تبلیغات هراسآفرین درباره ادیان و رشد نگرانکننده افراطگرایی تصریح میکنند که گفتوگوی صادقانه و سازنده میان اسلام و مسیحیت میتواند «پلی از تاریکی سوءتفاهم به روشنایی فهم متقابل» ایجاد کند.
در این چارچوب، این گفتوگو نهتنها از منظر الهیاتی و معرفتی، بلکه از حیث فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و حتی اقتصادی، اهمیتی بنیادین یافته است و میتواند در کاهش تنشها، تقویت همزیستی مسالمتآمیز، تحقق عدالت اجتماعی و ارتقای کرامت انسانی نقشآفرین باشد.
این اثر با نگاهی تحلیلی، ایران و اتریش را دارای موقعیتی ممتاز و راهبردی در توسعه گفتوگوی ادیان معرفی میکند چراکه ایران بهعنوان یکی از مراکز مهم تمدن اسلامی و قلب اندیشه شیعی، با میراث تمدنی کهن، تنوع دینی داخلی و سنت غنی فلسفی–عرفانی است. همچنین اتریش بهعنوان پلی میان شرق و غرب، با تجربه همزیستی چندفرهنگی و میزبانی نهادهای مهم بینالمللی قرار دارد.
بر اساس این تحلیل، همکاریهای دوجانبه دو کشور در حوزه گفتوگوی ادیان-که از سال ۱۹۹۴ آغاز شده و شامل کنفرانسها، تبادلات علمی و همکاریهای نهادی متعدد بوده نمونهای موفق و الهامبخش از تعامل سازنده میان جهان اسلام و مسیحیت بهشمار میرود.
یکی از نکات برجسته و نسبتاً بدیع این کتاب، تأکید بر ضرورت کاهش سایه سیاست بر گفتوگوی ادیان است. در این اثر تصریح میشود که گفتوگوی دینی باید در فضایی شکل گیرد که در آن مباحث الهیاتی، فلسفی و اخلاقی بتوانند بدون مداخله مخرب سیاستهای کوتاهمدت و منافع جناحی رشد کنند. این به معنای نادیده گرفتن ابعاد اجتماعی و سیاسی نیست، بلکه تلاشی است برای جلوگیری از سلطه سیاست بر حقیقت گفتوگو.
در واقع، گفتوگو باید ابزاری برای کاهش تنشها و تقویت همکاری باشد، نه آنکه خود به عرصهای از تعارضات سیاسی تبدیل شود. گسترش گفتوگو به فراتر از الهیات از دیگر نکات مهم پیشگفتار، تأکید بر این است که گفتوگوی ادیان نباید صرفاً به حوزه الهیات محدود بماند، بلکه باید تمامی ابعاد زندگی انسانی را دربر گیرد؛ از جمله: فلسفه و علوم انسانی، علم و فناوری (بهویژه موضوعاتی مانند هوش مصنوعی)، هنر و ادبیات و مسائل اجتماعی و جهانی.
در همین راستا، به تلاشهای نمایندگی فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در اتریش در سالهای اخیر اشاره شده است که با برگزاری نشستها، کنفرانسها و برنامههای فرهنگی متنوع، کوشیده است بستری گسترده برای مشارکت اندیشمندان، هنرمندان، دانشمندان و فعالان اجتماعی در این گفتوگو فراهم آورد.
ساختار علمی و محتوای چندلایه
این کتاب در ساختاری نظاممند و چندبُعدی تنظیم شده و طیف وسیعی از موضوعات کلیدی را پوشش میدهد، ازجمله: مبانی الهیاتی و نظری گفتوگوی اسلام و مسیحیت، مفهوم تکثر دینی و چالشهای آن، اسناد تاریخی مهم گفتوگوی ادیان مانند «Nostra Aetate» و «A Common Word»، تاریخچه تعاملات مسلمانان و مسیحیان از قرون اولیه تا دوران معاصر، نقش اتریش در نهادینهسازی گفتوگوی ادیان، معرفی چهرههای برجسته ایرانی و اتریشی در این حوزه و بررسی دستاوردها، موانع و چشمانداز آینده گفتوگو در جهان معاصر.
نقش فعال نهادهای فرهنگی و جامعه مدنی
در بخش دیگری از کتاب، بر نقش نهادهای فرهنگی، دانشگاهی و سازمانهای مدنی در پیشبرد گفتوگوی ادیان تأکید شده است. همکاری این نهادها با نمایندگی فرهنگی ایران در اتریش، نشاندهنده ظرفیت بالای جامعه مدنی برای تبدیل گفتوگو به یک نیروی مؤثر در تغییرات مثبت اجتماعی است.
فراتر از گزارش؛ یک سند الهامبخش
این اثر صرفاً یک گزارش تاریخی از تعاملات گذشته نیست، بلکه تلاشی است برای ارائه یک تصویر اولیه از دستاوردها، چالشها و مسیر پیشرو و نیز الهامبخشی به نسل جدید پژوهشگران، الهیدانان، دیپلماتها و کنشگران فرهنگی.
کتاب بر این نکته تأکید دارد که مسیر گفتوگوی ادیان همچنان طولانی است، اما با اراده مشترک، صبر و ایمان به ارزشهای انسانی مشترک میتوان به آیندهای امیدوارکننده دست یافت.
در جمعبندی نهایی، این کتاب بر یک تحول بنیادین تأکید میکند که جهان آینده نیازمند عبور از نگاه رقابتی میان ادیان و حرکت بهسوی مشارکت تمدنی است؛ جایی که اسلام و مسیحیت نه بهعنوان رقیب، بلکه بهعنوان شرکای مسئول در خدمت به انسانیت ایفای نقش کنند.
انتشار کتاب «Bridging Faiths» را میتوان گامی مهم و تأثیرگذار در جهت تعمیق گفتوگوی ادیان و تقویت همکاریهای فرهنگی میان ایران و اروپا دانست. این اثر با ترکیب نگاه تاریخی، تحلیل نظری و رویکرد آیندهنگر، نشان میدهد که گفتوگوی اسلام و مسیحیت نه یک انتخاب اختیاری، بلکه ضرورتی اجتنابناپذیر برای آینده جهان است.
این کتاب در نهایت حامل یک پیام کلیدی است و آن اینکه جهان آینده، جهانی خواهد بود که در آن ادیان بزرگ نه در تقابل، بلکه در همکاری و مشارکت برای خدمت به انسانیت تعریف میشوند.
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