منتخبان پویش کتابخوانی غدیر تجلیل شدند

به گزارش خبرگزاری مهر، معاون توسعه مدیریت و منابع وزارت فرهنگ در این آیین با تأکید بر ضرورت ترویج فرهنگ مطالعه در میان کارکنان، ابراز امیدواری کرد برگزاری چنین برنامه‌هایی به‌صورت مستمر ادامه یابد.

حسین انتظامی با اشاره به مأموریت فرهنگی این وزارتخانه گفت: ما کارکنان وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی هستیم و طبیعی است که بیشترین مصرف و مشارکت در حوزه فعالیت‌های فرهنگی باید در همین مجموعه شکل بگیرد.

وی افزود: با تدابیر اندیشیده‌شده، این‌گونه برنامه‌ها باید تداوم پیدا کند؛ چرا که کتابخوانی ذاتاً یک فضیلت است و هر اندازه در توان داشته باشیم، باید برای ترویج آن تلاش کنیم.



«پویش کتابخوانی غدیر» به مناسبت عید سعید غدیر خم و به همت اداره کل امور اداری و منابع انسانی وزارت فرهنگ، در سطح کارکنان وزارتخانه برگزار شد.



در این پویش، کتاب «تنها راه رستگاری (خطبه غدیر)» منتشرشده توسط انتشارات نیستان نی، به عنوان منبع مسابقه معرفی شد و نسخه الکترونیکی آن از طریق پیامک در اختیار کارکنان قرار گرفت.

بیش از ۴۰۰ نفر از کارکنان وزارت فرهنگ در این مسابقه شرکت کردند و در پایان، بر اساس قرعه‌کشی انجام‌شده، ۱۰ نفر از شرکت‌کنندگان کارت هدیه ۱۰۰ میلیون ریالی دریافت کردند.



همچنین به ۴۰ نفر دیگر از شرکت کنندگان، بسته فرهنگی به همراه کارت تخفیف ۲۵ درصدی خرید کتاب تا سقف ۶۰ میلیون ریال اهدا شد.



این پویش با هدف ترویج فرهنگ کتاب و کتابخوانی، تقویت مشارکت فرهنگی کارکنان و آشنایی هرچه بیشتر آنان با معارف و آموزه‌های واقعه غدیر برگزار شد.