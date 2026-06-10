به گزارش خبرنگار مهر، سعید دهقان‌لو در دیدار با نماینده مردم دامغان در مجلس شورای اسلامی در دفتر وی، بر ضرورت توسعه زیرساخت‌های فرهنگی در مناطق روستایی و مناطق کم‌برخوردار تأکید کرد.

وی با اشاره به پیشرفت‌های عملیاتی در حوزه زیرساخت، از آماده شدن زمین کتابخانه جدید دامغان برای آغاز عملیات عمرانی خبر داد.

مدیرکل کتابخانه های عمومی استان سمنان ادامه داد: این پروژه عظیم، یکی از اولویت‌های اصلی ما برای ارتقای سطح فرهنگی شهرستان است و نیازمند حمایت‌های همه‌جانبه مسئولان جهت تسریع در اتمام آن هستیم.

دهقانلو با اشاره به برنامه‌ی راه اندازی کتابخانه سیار دامغان تاکید کرد: با رایزنی‌های صورت گرفته و همکاری شهرداری دامغان، مقرر شده به‌زودی یک اتوبوس در اختیار این نهاد قرار گیرد که پس از تجهیز کامل، به عنوان کتابخانه سیار به ارائه خدمات در نقاط مختلف شهر و روستاها بپردازد.

وی گفت: در این راستا، تأمین اعتبارات لازم از جمله سهم نیم‌درصدی شهرداری‌ها، نقشی کلیدی در عملیاتی شدن این طرح خواهد داشت.