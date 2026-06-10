به گزارش خبرنگار مهر، حسنعلی فولادی ظهر چهارشنبه با اشاره به عملکرد حوزه صنایع‌دستی استان اظهار کرد: طی سال‌های گذشته ۱۱ هزار و ۵۶۰ نفر در رشته‌های مختلف صنایع‌دستی آموزش دیده و گواهینامه مهارت‌آموزی دریافت کرده‌اند.

معاون گردشگری اداره کل میراث فرهنگی خراسان جنوبی افزود: در حال حاضر بیش از ۸۵ رشته صنایع‌دستی در خراسان جنوبی فعال است که از این تعداد، ۲۵ رشته در حوزه‌های نساجی سنتی، صنایع چرمی، صنایع چوبی و فلزی فعالیت دارند.

وی با بیان اینکه تاکنون سه هزار و ۶۵۰ نفر از صنعتگران استان تحت پوشش بیمه تأمین اجتماعی قرار گرفته‌اند، گفت: همچنین ۸۶ اثر از هنرمندان استان موفق به دریافت مهر اصالت شده‌اند که این نشان پس از ارزیابی آثار و محصولات صنعتگران اعطا می‌شود.

فولادی با اشاره به موفقیت‌های سال گذشته استان در حوزه صنایع‌دستی تصریح کرد: خراسان جنوبی در سال گذشته بالاترین آمار دریافت نشان ملی را به خود اختصاص داد و ۲۹ اثر از آثار صنعتگران استان موفق به کسب نشان ملی مهر اصالت شدند که این موضوع یک جهش قابل توجه در حوزه صنایع‌دستی استان به شمار می‌رود.

وی ادامه داد: سال گذشته صنعتگران خراسان جنوبی در ۴۶ نمایشگاه خارج از استان حضور یافتند و حدود ۵۰ نفر از فعالان این حوزه توانستند محصولات خود را در این نمایشگاه‌ها عرضه کنند.

فولادی ادامه داد: همچنین صنعتگران استان در یک نمایشگاه بین‌المللی خارج از کشور نیز حضور داشتند.

وی از برگزاری ۱۲۵ دوره آموزشی صنایع‌دستی در سال گذشته خبر داد و گفت: در قالب این دوره‌ها که در شهرستان‌های مختلف استان برگزار شد، یک هزار و ۲۲۰ نفر آموزش‌های تخصصی صنایع‌دستی را فرا گرفتند.

معاون صنایع‌دستی اداره‌کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی خراسان جنوبی همچنین به پرداخت تسهیلات به صنعتگران اشاره کرد و افزود: از محل تبصره ۱۸، بندهای ۷۱ و ۷۲ و همچنین مشاغل خانگی، تسهیلات قرض‌الحسنه مناسبی به فعالان حوزه صنایع‌دستی استان پرداخت شده است.

وی از برگزاری نخستین گردهمایی تخصصی فعالان حوزه سنگ‌های قیمتی و نیمه‌قیمتی در استان خبر داد و گفت: برای نخستین بار کارگروه تخصصی سنگ‌های قیمتی و نیمه‌قیمتی نیز در خراسان جنوبی تشکیل شده است.

فولادی با تشریح برنامه‌های هفته صنایع‌دستی در استان اظهار کرد: در مجموع ۶۹ برنامه در سطح استان پیش‌بینی شده که از جمله آن‌ها می‌توان به برپایی نمایشگاه صنایع‌دستی، سوغات و گل و گیاه در محل نمایشگاه بین‌المللی، افتتاح خانه صنایع‌بافی در شهرستان خواف، برگزاری همایش راهیان پیشرفت صنایع‌دستی، نشست بررسی مشکلات هنرمندان با حضور استاندار، رونمایی از کتابچه آثار دارای مهر اصالت ملی، تجلیل از پیشکسوتان صنایع‌دستی در ۱۲ شهرستان، برگزاری میز خدمت، دیدار با خانواده‌های معظم شهدا، برپایی شب‌بازارها و نمایشگاه‌های صنایع‌دستی، آغاز دوره‌های آموزشی و اجرای برنامه کارگاه‌گردی اشاره کرد.

وی در بخش دیگری از سخنان خود به آیین‌نامه اجرایی بند «ز» تبصره ۹ قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور اشاره کرد و گفت: بر اساس این آیین‌نامه، دستگاه‌های اجرایی مجاز هستند بخشی از اعتبارات خود را برای خرید محصولات صنایع‌دستی و حمایت از تولیدات فرهنگی و هنری اختصاص دهند.

فولادی خاطرنشان کرد: این بخشنامه از سوی معاون اول رئیس‌جمهور ابلاغ شده و در سطح استان نیز به تمامی دستگاه‌های اجرایی ابلاغ شده است تا از ظرفیت‌های قانونی موجود برای حمایت از صنعتگران و تولیدکنندگان صنایع‌دستی استفاده شود.