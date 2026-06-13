بابک عالمی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اجرای سرفصلهای جدید آموزشی رشته صنایعدستی اظهار کرد: با توجه به این شرایط کارگاه نساجی سنتی در دانشکده معماری و هنر دانشگاه کاشان راه اندازی شد.
وی ابراز کرد: این کارگاه با هدف ارتقای آموزشهای مهارتی و تخصصی دانشجویان و در راستای پیوند هرچه بیشتر آموزشهای نظری با مهارتهای عملی راهاندازی شده است. همچنین تلاش شده است تا با بهرهگیری از ظرفیتهای موجود، زمینه احیا، آموزش و ترویج هنر ارزشمند نساجی سنتی به عنوان یکی از مهمترین جلوههای هویت فرهنگی منطقه کاشان فراهم شود.
رئیس دانشکده معماری و هنر دانشگاه کاشان با تأکید بر جایگاه تاریخی نساجی در منطقه فرهنگی کاشان تصریح کرد: کاشان از دیرباز یکی از مراکز مهم تولید منسوجات سنتی در ایران بوده و تولید پارچههای ارزشمندی همچون زری، مخمل، دارایی و سایر دستبافتههای نفیس، نشاندهنده پیشینه درخشان این هنر در منطقه است. از اینرو، راهاندازی کارگاه نساجی سنتی در دانشگاه کاشان میتواند نقش مهمی در حفظ، بازآفرینی و انتقال این میراث ارزشمند به نسل جدید ایفا کند.
وی با تشریح برنامههای آموزشی این کارگاه گفت: دانشجویان در این کارگاه با تمامی مراحل تولید پارچههای سنتی آشنا خواهند شد. آموزش رنگرزی الیاف با استفاده از مواد طبیعی، چلهدوانی، طراحی نقوش سنتی، آمادهسازی دستگاههای بافندگی و بافت انواع پارچههای سنتی از جمله بخشهای پیشبینیشده در این دورههای آموزشی است.
عالمی خاطرنشان کرد: راهاندازی این کارگاه علاوه بر تقویت توانمندیهای علمی و عملی دانشجویان، زمینه انجام پژوهشهای کاربردی در حوزه شناسایی، مستندسازی و احیای نقوش، فنون و شیوههای بافت تاریخی منطقه کاشان را نیز فراهم میکند و میتواند به توسعه فعالیتهای پژوهشی و فناورانه در حوزه صنایعدستی منجر شود.
وی تعامل دانشگاه با جامعه محلی و هنرمندان را از دیگر اهداف این اقدام برشمرد و افزود: دانشگاه کاشان همواره تلاش کرده است ارتباط مؤثری میان آموزش دانشگاهی و ظرفیتهای فرهنگی و هنری منطقه برقرار کند. کارگاه نساجی سنتی نیز میتواند بستری مناسب برای همکاری با استادکاران بومی، هنرمندان صنایعدستی و فعالان این حوزه فراهم کرده و در توسعه کارآفرینی و اشتغال دانشآموختگان نقشآفرین باشد.
رئیس دانشکده معماری و هنر دانشگاه کاشان افزود: امیدواریم با مشارکت اعضای هیئت علمی، دانشجویان و استادکاران محلی، کارگاه نساجی سنتی دانشکده معماری و هنر به مرکزی پویا برای آموزش، پژوهش، تولید و احیای منسوجات سنتی تبدیل شود و سهم مؤثری در صیانت از میراث فرهنگی و هنری منطقه فرهنگی کاشان داشته باشد.
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