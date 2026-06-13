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۲۳ خرداد ۱۴۰۵، ۱۲:۳۸

راه‌اندازی کارگاه نساجی سنتی در دانشکده معماری و هنر دانشگاه کاشان

راه‌اندازی کارگاه نساجی سنتی در دانشکده معماری و هنر دانشگاه کاشان

کاشان - رئیس دانشکده معماری و هنر دانشگاه کاشان، از راه‌اندازی کارگاه نساجی سنتی در گروه صنایع‌دستی این دانشکده خبر داد.

بابک عالمی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اجرای سرفصل‌های جدید آموزشی رشته صنایع‌دستی اظهار کرد: با توجه به این شرایط کارگاه نساجی سنتی در دانشکده معماری و هنر دانشگاه کاشان راه اندازی شد.

وی ابراز کرد: این کارگاه با هدف ارتقای آموزش‌های مهارتی و تخصصی دانشجویان و در راستای پیوند هرچه بیشتر آموزش‌های نظری با مهارت‌های عملی راه‌اندازی شده است. همچنین تلاش شده است تا با بهره‌گیری از ظرفیت‌های موجود، زمینه احیا، آموزش و ترویج هنر ارزشمند نساجی سنتی به عنوان یکی از مهم‌ترین جلوه‌های هویت فرهنگی منطقه کاشان فراهم شود.

رئیس دانشکده معماری و هنر دانشگاه کاشان با تأکید بر جایگاه تاریخی نساجی در منطقه فرهنگی کاشان تصریح کرد: کاشان از دیرباز یکی از مراکز مهم تولید منسوجات سنتی در ایران بوده و تولید پارچه‌های ارزشمندی همچون زری، مخمل، دارایی و سایر دست‌بافته‌های نفیس، نشان‌دهنده پیشینه درخشان این هنر در منطقه است. از این‌رو، راه‌اندازی کارگاه نساجی سنتی در دانشگاه کاشان می‌تواند نقش مهمی در حفظ، بازآفرینی و انتقال این میراث ارزشمند به نسل جدید ایفا کند.

وی با تشریح برنامه‌های آموزشی این کارگاه گفت: دانشجویان در این کارگاه با تمامی مراحل تولید پارچه‌های سنتی آشنا خواهند شد. آموزش رنگرزی الیاف با استفاده از مواد طبیعی، چله‌دوانی، طراحی نقوش سنتی، آماده‌سازی دستگاه‌های بافندگی و بافت انواع پارچه‌های سنتی از جمله بخش‌های پیش‌بینی‌شده در این دوره‌های آموزشی است.

عالمی خاطرنشان کرد: راه‌اندازی این کارگاه علاوه بر تقویت توانمندی‌های علمی و عملی دانشجویان، زمینه انجام پژوهش‌های کاربردی در حوزه شناسایی، مستندسازی و احیای نقوش، فنون و شیوه‌های بافت تاریخی منطقه کاشان را نیز فراهم می‌کند و می‌تواند به توسعه فعالیت‌های پژوهشی و فناورانه در حوزه صنایع‌دستی منجر شود.

وی تعامل دانشگاه با جامعه محلی و هنرمندان را از دیگر اهداف این اقدام برشمرد و افزود: دانشگاه کاشان همواره تلاش کرده است ارتباط مؤثری میان آموزش دانشگاهی و ظرفیت‌های فرهنگی و هنری منطقه برقرار کند. کارگاه نساجی سنتی نیز می‌تواند بستری مناسب برای همکاری با استادکاران بومی، هنرمندان صنایع‌دستی و فعالان این حوزه فراهم کرده و در توسعه کارآفرینی و اشتغال دانش‌آموختگان نقش‌آفرین باشد.

رئیس دانشکده معماری و هنر دانشگاه کاشان افزود: امیدواریم با مشارکت اعضای هیئت علمی، دانشجویان و استادکاران محلی، کارگاه نساجی سنتی دانشکده معماری و هنر به مرکزی پویا برای آموزش، پژوهش، تولید و احیای منسوجات سنتی تبدیل شود و سهم مؤثری در صیانت از میراث فرهنگی و هنری منطقه فرهنگی کاشان داشته باشد.

کد مطلب 6856697

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