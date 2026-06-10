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۲۰ خرداد ۱۴۰۵، ۱۲:۲۶

هشدار نارنجی برای تندباد و گردوخاک در خوزستان صادر شد

هشدار نارنجی برای تندباد و گردوخاک در خوزستان صادر شد

اهواز - مدیرکل هواشناسی استان خوزستان گفت: هشدار سطح نارنجی شماره ۱۱ برای وزش باد نسبتاً شدید و وقوع گردوخاک موقتی در استان صادر شده است.

محمد سبزه‌زاری در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: بر اساس هشدار سطح نارنجی شماره ۱۱ مورخ ۲۰ خرداد ۱۴۰۵، از اوایل وقت جمعه تا اواخر وقت همان روز، وزش باد متوسط تا نسبتاً شدید همراه با تندبادهای لحظه‌ای پیش‌بینی می‌شود.

وی افزود: این شرایط جوی سبب برخاستن گردوخاک‌های موقتی به‌ویژه در مناطق غربی، جنوب غربی، مرکزی و جنوبی استان خواهد شد.

مدیرکل هواشناسی استان خوزستان تصریح کرد: احتمال کاهش دید افقی، افت کیفیت هوا و اختلال در ترددهای جاده‌ای و شهری در مناطق یادشده وجود دارد.

وی توصیه کرد: شهروندان به‌ویژه بیماران تنفسی، سالمندان و کودکان از تردد غیرضروری در فضای باز خودداری کنند و تمهیدات لازم برای جلوگیری از خسارت‌های احتمالی ناشی از تندبادهای لحظه‌ای اندیشیده شود.

کد مطلب 6856124

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