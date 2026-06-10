به گزارش خبرنگار مهر، داود سیروس ظهر چهارشنبه در نشست با فعالان فرهنگ و هنر منطقه، با اشاره به دغدغه خود برای فعالسازی هرچه بیشتر رادیو دریا اظهار داشت: امیدواریم با همکاری بتوان برنامههای تابستانی را پس از ایام محرم و سفرها، مانند سالهای قبل، به صورت پویا دنبال کرد.
وی با تأکید بر حمایت همهجانبه از فعالیتهای هنری به ویژه در حوزه تئاتر و نمایش افزود: هر فعالیت نمایشی در شهرستانهای مختلف پوشش داده خواهد شد.
وی به ویژه بر تولید تلهتئاتر تأکید کرد و گفت: در صورت وجود نمایشی که قابلیت ارائه در این قالب را داشته باشد، نه تنها برای ضبط و پخش آمادگی کامل وجود دارد، بلکه از نظر هزینه و تأمین منابع هیچ محدودیتی نیست.
مدیرکل صدا و سیمای مازندران علاقه شخصی خود را به فعالیتهای رسانهای و هنری در غرب استان دلیل این حمایت بیقید و شرط دانست.
سیروس با ابراز علاقه ویژه به حمایت از آثار موسیقایی و تئاتر موسیقایی گفت: تولیدکنندگان آثار هنری به خصوص در حوزه موسیقی بدانند که او شخصاً علاقمند به حمایت و همراهی در بحث برنامهسازی در رادیو دریا است.
وی در بخش دیگری از سخنان خود با طرح یک پیشنهاد کلیدی به فرمانداران شهرستانها اظهار داشت: پیشنهاد او ایجاد یک مرکز رسانهای در هر شهرستان شامل استودیوی تلویزیونی، استودیوی رادیویی و سایر امکانات فنی است.
به گفته وی، به عنوان نمونه این موضوع در شهرستان چالوس مطرح شده است. با ایجاد چنین مرکزی، در شرایط پدافندی نیز میتوان بدون نیاز به اعزام تیم از مرکز استان، فعالیتهای مورد نظر را تولید و ارسال کرد.
وی تأکید کرد: طرفدار استفاده از توان و تخصص خود هنرمندان همان شهرستان است.
مدیرکل صدا و سیمای مازندران در پایان با اشاره به پیگیریهای انجام شده برای حفظ و تقویت برنامههای رادیو دریا گفت: پس از گفتوگو با فرمانداری، مقرر شده رادیو دریا نه تنها باقی بماند، بلکه تقویت نیز شود.
او یادآور شد: سالها برنامه آوای ساحل از چالوس روی آنتن میرفته و امیدوار است این مسیر با قوت ادامه پیدا کند.
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