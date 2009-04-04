محمود زنده‌نام درباره سیاست‌های خود در این مرکز به خبرنگار مهر گفت: با کمک دوستان و هنرمندان رادیو قصد دارم بر مبنای اهداف و سیاست‌های کلان رسانه تولید و پخش نمایش‌ها را در شبکه‌های مختلف رادیویی اشاعه دهم. خودم هم فعالیت هنری را با تئاتر آغاز و در تلویزیون چند تئاتر تلویزیونی کارگردانی و تهیه‌کنندگی کرده‌ام.

زنده‌نام در ادامه افزود: پارسال "شب مهتابی نادر" را تهیه و کارگردانی کردم که در جشنواره تئاتر فجر برنده جوایزی ارزشمند از جمله تهیه‌کنندگی شد. با توجه به پیشینه خوبی که در ادبیات کهن داریم و با کمک هنرمندان قصد دارم تحولات موثر در مرکز هنرهای نمایشی رادیو ایجاد کنیم.



مدیر کل هنرهای نمایشی رادیو درباره ادامه فعالیت‌های شهرام گیل‌آبادی مدیر سابق این مرکز از جمله تولید نمایش‌های یک دقیقه‌ای توضیح داد: کلیه برنامه‌هایی را که معاونت صدا در راستای افق رسانه طراحی کرده دنبال و اجرا می‌کنم و شیوه‌های اجرایی در راستای اهداف سازمان است. مسلماً فعالیت‌های مثبت و تاثیرگذار مد نظر رئیس سازمان ادامه پیدا می‌کند.

زنده‌نام در پایان گفت برنامه‌های او به زودی به صورت مشروح در اختیار رسانه‌ها قرار می‌گیرد. او امروز با حکم محمدحسین صوفی معاون صدا به مدیریت کل هنرهای نمایشی رادیو منصوب شد.