خزعلی: حمایت از جایگاه زنان از تأکیدات رهبر شهید بود

به گزارش خبرنگار خبرگزاری مهر،سومین آیین «امینِ ایران» با حضور مسعود پزشکیان رئیس جمهور، سیدعباس صالحی وزیر فرهنگ، زهرا بهروز آذر معاون رئیس جمهور در امور زنان و خانواده، فاطمه‌ مهاجرانی سخنگوی دولت، سعید اوحدی مشاور رئیس‌جمهور در امور ایثارگران، مرضیه وحید دستجردی دبیر ستاد جوانی جمعیت، شینا انصاری رئیس سازمان حفاظت محیط زیست، معصومه ابتکار،زهرا پزشکیان، انسیه خزعلی، جمعی از مدیران فرهنگی و اجتماعی، در تالار وحدت در حال برگزاری است.



این مراسم به همت معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری و با همکاری وزارت فرهنگ برگزار شده است.

انسیه خزعلی معاون امور زنان و خانواده رئیس‌جمهور در دولت سیزدهم و استاد دانشگاه، در سومین آیین «امین ایران» درباره رهبر شهید اظهار کرد: زمانی که ریاست دانشگاه را بر عهده داشتم، به همراه هیئت‌رئیسه در جلسه‌ای خصوصی خدمت ایشان بودیم.

وی افزود: در آن جلسه، مسائل دانشگاه را مطرح کردم و گفتم نسبت به برخی دانشگاه‌های دیگر احساس می‌کنم در حق ما اجحاف می‌شود و از نظر بودجه، امکانات و پشتیبانی در وضعیت ضعیف‌تری قرار داریم. ایشان با تأکید فراوان فرمودند که این پشتیبانی‌ها باید انجام شود و تأکید کردند که حتماً شعبه‌هایی مشابه دانشگاه الزهرا ایجاد شود و پس از آن نیز دستور پیگیری صادر کردند. به‌گونه‌ای که تنها دو روز پس از بازگشت ما، از وزارت علوم نامه‌ای دریافت کردیم که از دفتر ایشان ارسال شده بود و در آن دستور داده شده بود مشکلات دانشگاه بررسی و برطرف شود.



به گفته خزعلی؛ نکته دوم، حفظ جایگاه زنان و اهمیت دادن به حضور آنان در عرصه‌های تصمیم‌گیری است.

مسعود پزشکیان رئیس‌جمهور در آیین گرامیداشت «امین ایران» به یاد رهبر شهید انقلاب اسلامی با بیان اینکه دشمن قادر نخواهد بود ایران را با تهدید تسلیم کند، گفت: جنگ قطعاً به نفع کشور نیست، اما دشمن باید تسلیم شدن و کوتاه آمدن ما را در خواب ببیند.

شهادت فرماندهان؛ ضربه‌ای که قابل قبول نیست

پزشکیان در این مراسم با اشاره به شهادت رهبر شهید، اظهار کرد: شهادت فوز عظیمی است، اما اینکه دشمن بتواند به این راحتی فرماندهان ما را شهید کند، به هیچ وجه قابل قبول نیست.

وی افزود: هر هفته بدون استثنا با رهبر شهید دیدار داشتیم که پشتوانه محکمی برای ما بود.

لیلی عاج کارگردان و سینماگر در سومین آیین «امین ایران» درباره رهبر شهید اظهار کرد: باور کنید معجزه اتفاق افتاد و ما کار بزرگی انجام دادیم؛ آن‌قدر بزرگ که حجاب معاصرت اجازه نمی‌دهد اهمیت و ابعاد آن را به‌درستی بفهمیم و درک کنیم. اما واقعاً معجزه‌ای رخ داده است و خانم‌ها و بانوان سرزمین من کار بسیار بزرگی انجام دادند. ما با سیدعلی حسینی خامنه‌ای شهید بزرگ شدیم. بانوان سرزمینم امروز الگوی سوم زن مسلمان را به یک تجربه زیسته تبدیل کردند.



به گفته وی؛ امروز نمی‌شود از مبعوث شدن مردم سخن گفت و از حضور بانوان سرزمینم در میدان‌ها حرفی نزد. نمی‌شود از شکستن انحصار توتون و تنباکوی انگلیسی‌ها سخن گفت و از زنان میدان‌دار این سرزمین یاد نکرد. نمی‌شود از حوض خون هشت سال دفاع مقدس سخن گفت و از میدان‌داری زنان این سرزمین در جنگ رمضان حرف نزد.



عاج ادامه داد: میدان‌داری زنان سرزمین من فقط حضور فیزیکی نبود؛ آرامش در دل طوفان‌ها بود. امروز زنان سرزمین من میدان‌دارانی بودند که نگهداری از خاکریزی بسیار پیچیده را بر عهده داشتند. جفاست اگر آرامش، صلح و روزمرگی کاری با ما بکند که اجر و جایگاه این اتفاق بزرگ را فراموش کنیم.