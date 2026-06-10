کشف ۷ کیلوگرم تریاک از یک زوج قاچاقچی در همدان

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ عباس عزیزی در تشریح جزئیات این عملیات گفت: در پی اقدامات اطلاعاتی و رصد شبانه‌روزی پلیس مبارزه با مواد مخدر استان، فعالیت باندی که قصد انتقال مواد مخدر از استان لرستان به مقصد تهران را داشت، شناسایی شد.

وی افزود: ماموران پلیس مبارزه با مواد مخدر با انجام عملیات فنی و اطلاعاتی دقیق، خودروی سواری متهمان را که در ورودی شهر همدان در حال تردد بود، شناسایی و در یک عملیات ضربتی متوقف کردند.

رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر استان همدان با اشاره به شگرد متهمان تصریح کرد: سوداگران مرگ که یک زوج بودند، با هدف گمراه کردن پلیس و فرار از قانون، محموله مواد مخدر را در پوشش مسافرت خانوادگی حمل می‌کردند که با هوشیاری ماموران، این ترفند ناکام ماند.

وی ادامه داد: در بازرسی دقیق از خودروی توقیف‌شده، مقدار ۷ کیلوگرم مواد مخدر از نوع «شیره تریاک» کشف و ضبط شد و در این رابطه ۲ متهم (زن و شوهر) دستگیر و پس از تشکیل پرونده مقدماتی برای سیر مراحل قانونی به مرجع قضائی معرفی شدند.

سرهنگ عزیزی در پایان با تقدیر از همکاری مردم با پلیس در شناسایی و برخورد با قاچاقچیان، خاطرنشان کرد: تعامل سازنده شهروندان با خادمان خود در مجموعه انتظامی، سرعت و دقت پلیس را در پاکسازی مناطق از قاچاقچیان و توزیع‌کنندگان مواد مخدر افزایش می‌دهد و این همکاری در استان همدان در سطح مطلوبی قرار دارد.