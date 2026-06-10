هشدار درباره کشت خشخاش و شاهدانه؛ تعقیب کیفری متخلفان در دستور کار

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ستاد مبارزه با موادمخدر، علی جمادی معاون قضائی دادستان کل کشور در امر مبارزه با قاچاق و جرائم سازمان‌یافته، با اشاره به ممنوعیت کشت خشخاش، اظهار کرد: برابر قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب ۱۳۶۷ با الحاقات و اصلاحات بعدی، کشت خشخاش مطلقاً و کشت شاهدانه به قصد تولید مواد مخدر و روان‌گردان ممنوع بوده و دارای مجازات قانونی است.

معاون قضائی دادستان کل کشور در امر مبارزه با قاچاق و جرائم سازمان یافته افزود: در همین راستا دادستانی کل کشور به عنوان عضو قضائی ستاد مبارزه با مواد مخدر و با همکاری معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه، سلسله اقداماتی را برای پیشگیری از بروز و شیوع جرائم مزبور در دستور کار داشته و رسیدگی به جرایم اشاره شده با قوت در دست اقدام است.

وی تصریح کرد: دادستان‌های محترم مراکز استان‌ها نیز در کشف و تعقیب کیفری مرتکبین، آموزش‌های لازم را در تشکیل پرونده و امحای کشت انجام شده به ضابطین ارائه کرده و بر آن و همچنین انجام وظایف دستگاه‌های متولی در ماده ۲۴ قانون مزبور نظارت می‌کنند و با هرگونه ترک فعل در این زمینه حسب ماده ۲۵ قانون مذکور با جدیت برخورد شده است.

جمادی ادامه داد: برابر سیاست‌های ابلاغی علاوه بر مجازات‌های قانونی مرتکبین، با هدف پیشگیری کیفری و غیر کیفری، مجازات‌های تکمیلی و منطبق با نظام عدالت ترمیمی نیز مورد نظارت تأمینی ـ تربیتی و مراقبتی قرار گرفته و آگاه‌سازی در این زمینه برای اجتناب از بروز جرم در اولویت قرار دارد.

معاون قضائی دادستان کل کشور در امر مبارزه با قاچاق و جرائم سازمان یافته یادآور شد: عملکرد جمهوری اسلامی ایران در مبارزه همه‌جانبه با جرائم مواد مخدر به عنوان پرچم‌دار امر مبارزه با بلیه شوم اعتیاد به موادمخدر و روان‌گردان و در راستای نجات انسان‌ها شامل چه اتباع ایرانی و چه سایر کشورها در جهان مطلوب بوده که ریشه آن در تعالیم انسان‌ساز اسلام به عنوان ارزش‌های اجتماعی متجلی است و این موضوع در جان‌فشانی حدود چهار هزار نفر از خادمین ملت در فرماندهی کل انتظامی کشور، نیروهای مسلح، نهادهای اطلاعاتی و دستگاه قضائی اثبات شده است لذا سیستم قضائی کشور نیز در کنار سربازان جان بر کف این عرصه، مبارزه با سوداگران مرگ را با جدیت پیگیری کرده و بر این برگ زرین افتخار می‌کند.