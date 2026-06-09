به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ رضا علی‌بخشی از جمع‌آوری ۹۷ نفر معتاد متجاهر و دستگیری ۱۳ خرده‌فروش مواد مخدر در اجرای طرح «آرامش در شهر» خبر داد.

علی‌بخشی در ادامه، اظهار داشت: مأموران انتظامی ورامین طی عملیاتی هدفمند، ۹۷ معتاد متجاهر را از سطح شهرستان جمع‌آوری و برای فرآیند درمان و بازتوانی به کمپ‌های ترک اعتیاد تحویل دادند.

فرمانده انتظامی ورامین افزود: در ادامه این طرح، ۱۳ خرده‌فروش مواد مخدر نیز شناسایی و دستگیر شدند. به گفته فرمانده انتظامی ورامین، از این افراد مقادیری انواع مواد مخدر کشف و متهمان پس از تشکیل پرونده برای سیر مراحل قانونی به مرجع قضائی معرفی شدند.