به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ رضا علیبخشی از جمعآوری ۹۷ نفر معتاد متجاهر و دستگیری ۱۳ خردهفروش مواد مخدر در اجرای طرح «آرامش در شهر» خبر داد.
علیبخشی در ادامه، اظهار داشت: مأموران انتظامی ورامین طی عملیاتی هدفمند، ۹۷ معتاد متجاهر را از سطح شهرستان جمعآوری و برای فرآیند درمان و بازتوانی به کمپهای ترک اعتیاد تحویل دادند.
فرمانده انتظامی ورامین افزود: در ادامه این طرح، ۱۳ خردهفروش مواد مخدر نیز شناسایی و دستگیر شدند. به گفته فرمانده انتظامی ورامین، از این افراد مقادیری انواع مواد مخدر کشف و متهمان پس از تشکیل پرونده برای سیر مراحل قانونی به مرجع قضائی معرفی شدند.
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