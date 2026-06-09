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۱۹ خرداد ۱۴۰۵، ۱۸:۲۳

آغاز ثبت الکترونیکی درخواست عفو در دفاتر خدمات قضایی

آغاز ثبت الکترونیکی درخواست عفو در دفاتر خدمات قضایی

ثبت درخواست عفو، تخفیف و تبدیل مجازات از ۱۶ خرداد در دفاتر منتخب خدمات قضایی تهران آغاز شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، معاون خدمات الکترونیک قضایی مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه، دستورالعمل «درخواست عفو، تخفیف و تبدیل مجازات» در سامانه خدمات الکترونیک قضایی (ویژه دفاتر خدمات) و راهنمای ثبت این درخواست را به واحد های تابعه ابلاغ کرد.

طبق این دستورالعمل، فاز اول اجرای این خدمت با استفاده از ظرفیت تعدادی از دفاتر خدمات الکترونیک قضایی منتخب در استان تهران از تاریخ ۱۴۰۵/۰۳/۱۶ راه اندازی شده است.

همچنین تاکید شده است: موضوعات اتهامی تحت عناوین “سرقت مسلحانه”، “تجاوز زنا به عنف”، “جاسوسی” ،” اختلاس”، “محاربه و افساد فی الارض”، “قاچاق سلاح و مهمات و قاچاقچیان حرفه ای مواد مخدر”، |ارتشاء (دریافت و پرداخت رشوه)” و |موارد حق الناس” مشمول عفو نمی شود.

کد مطلب 6855344

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