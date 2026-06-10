به گزارش خبرنگار مهر، بازگشت به چرخه آموزش پس از بحرانها همواره با چالشهای جدی روبروست. در همین راستا و با هدف کاهش آسیبهای علمی ناشی از تعطیلی ۴۰ روزه مدارس در ایام جنگ رمضان، دانشآموزان دبیرستان دوره اول فرزانگان امین (ناحیه دو اصفهان) آستین همت بالا زدند تا در قالب یک شبکه همیاری، خلأهای آموزشی همسالان خود را پوشش دهند.
ترمیم شکاف آموزشی در بستر فضای مجازی
در این طرح که با عنوان «همیار سمپاد» به مرحله اجرا درآمد، گروهی از دانشآموزان مستعد و توانمند این دبیرستان به همراه جمعی از دبیران داوطلب، مسئولیت تدریس و رفع اشکال دروس پایه شامل ریاضی، علوم، ادبیات، عربی و زبان انگلیسی را بر عهده گرفتند.
این کلاسهای آموزشی که به صورت کاملاً رایگان برنامهریزی شده بود، روزانه در بازه زمانی ساعت ۱۵ تا ۲۰ و در جلسات ۶۰ دقیقهای در بستر پلتفرم «اسکایروم» برگزار شد. نکته حائز اهمیت در این طرح، تمرکز بر جذب و حمایت از دانشآموزان مدارس مناطق کمبرخوردار بود که بیشترین آسیب را از وقفه آموزشی اخیر دیده بودند.
مشارکت جمعی برای تقویت قدرت نرم علمی
اجرای این پروژه آموزشی بر عهده تیمی از متخصصان و دغدغهمندان حوزه تعلیم و تربیت بود. زهرا آرامی به عنوان مسئول اجرا، منیره مسیبی در مقام مدیر اجرایی، نظیره حیدرزاده در بخش فناوری و مریم شاهمحمدی در واحد روابط عمومی، فرآیند هماهنگی و برقراری ارتباط میان مدرسان و دانشآموزان را مدیریت کردند.
همچنین در بخش تدریس و هدایت آموزشی، چهرههایی همچون شهناز ظفرقندی، مهناز خویی، مرضیه امینی، الهام عموهادی و شهناز فرازمند به همراه تیمی از دانشآموزان نخبه این مرکز، نقشی کلیدی در انتقال مفاهیم علمی ایفا کردند.
الگویی برای مسئولیت اجتماعی نخبگان
طرح «همیار سمپاد» که از ۲۵ اردیبهشتماه آغاز شده و تا ۵ خردادماه ادامه داشت، با استقبال گسترده دانشآموزان روبرو شد. کارشناسان آموزشی معتقدند این حرکت، فراتر از یک کلاس ساده رفع اشکال، تمرینی برای مسئولیتپذیری اجتماعی نخبگان و تقویت روحیه ایثار علمی در میان نسل جدید است.
این اقدام دانشآموزان فرزانگان امین، نمونهای موفق از «عدالت آموزشی» را به نمایش گذاشت که در آن دانشآموزان سمپاد نه تنها به عنوان دریافتکنندگان آموزشهای خاص، بلکه به عنوان بازوان کمکی آموزش و پرورش در مناطق محروم، وارد میدان شدند تا اجازه ندهند تبعات جنگ رمضان، بر آینده تحصیلی همسالانشان سایه بیفکند.
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