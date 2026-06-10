تکذیب ادعای شنیده شدن صدای انفجار در شهر سیریک

به گزارش خبرنگار مهر، در حالی که برخی کانال‌های خبری در فضای مجازی از شنیده شدن صدای انفجار و حمله مجدد به سیریک خبر می دهند اما تاکنون هیچ گونه صدای شلیک، فعالیت پدافند و انفجار در این منطقه شنیده یا گزارش نشده است.

بر اساس این گزارش، و طبق بررسی خبرنگار مهر ادعای مطرح شده در فضای مجازی مبنی فاقد هرگونه تأیید محلی یا رسمی است.

همچنین در پی حمله به زیرساخت‌های آبرسانی شهرستان سیریک که بامداد امروز انجام شد، آبرسانی سیار تواسط عوامل آبفا آغاز شده است و طبق اعلام مسئولان تلاش می‌شود، طی ۲۴ ساعت آینده وضعیت آبرسانی بخش بمانی و بندرکوهستک پایدار تر شود.