به گزارش خبرنگار مهر، تیم ملی گلبال که به عنوان یک رشته مدال آور در فهرست رشته های کاروان اعزامی به پنجمین دوره بازی های پاراآسیایی قرار دارد، در حالی پیگیر تمرینات آماده سازی خود برای اعزام به این بازی ها است که به خاطر برخی تصمیمات مدیریتی، با اعتراض و اعتصاب برخی بازیکنانش مواجه شد، واکنش هایی که در نهایت کنار رفتن آنها از ترکیب تیم اعزامی به ناگویا را به همراه داشته است.

محمد بابایی که اواخر بهمن گذشته به عنوان سرپرست فدراسیون ورزش های نابینایان و کم بینایان منصوب شد، طی سال جاری و برای آغاز به کار دوباره تیم ملی گلبال بعد از دوره جنگ رمضان، اقدام به تغییر کادر فنی این تیم کرد که با کنار گذاشتن بهمن دوستی از راس این کادر همراه بود.

این موضوع برای بسیاری از ملی پوشان گلبال که با این مربی ۲ بار قهرمان آسیا اقیانوسیه شده بودند و بعد از مدال برنز بازی های پاراآسیایی، مهر سال گذشته هم به واسطه قهرمانی در مسابقات آسیا - پاسفیک به سهمیه جهانی دست یافتند، خوشایند نبود و آن را با غیبت در اردوی قبلی (هفدهم) تیم ملی که همزمان با آغاز به کار کادر فنی جدید بود، نشان دادند.

میلاد ثوری، نعمت سرافراز، علیرضا باقری و علیرضا گودرزی از جمله معترضان غایب در اردوی قبلی تیم ملی گلبال بودند. البته سید محمد بیگدلی سرمربی جدید تیم ملی گلبال طی ارتباط با این بازیکنان، ضمن تشریح شرایط خواستار بازگشت شان به تمرینات شدند اما موضع این بازیکنان تغییر نکرد. به همین دلیل سرمربی تیم ملی گلبال برای اردوی جدید تیمش، آنها را از فهرست اردونشینان کنار گذاشت.

گلبال ایران با هدایت بهمن دوستی طی سال های اخیر علاوه بر قهرمانی در آسیا، در بازی های پارالمپیک شرکت کرد و سهمیه جهانی هم گرفت

با این حال سرپرست فدراسیون ورزش های نابینایان او را کنار گذاشت

سید محمد بیگدلی در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن تائید این موضوع گفت: تقریبا از خرداد هدایت تیم ملی گلبال را بر عهده گرفتم و در راستای اردوهای قبلی که زیرنظر سرمربی پیشین تیم (بهمن دوستی) برگزار شده بود، اردوی هفدهم را تشکیل دادم. برای آن اردو ۱۵ نفر را دعوت کردم. در دعوتنامه هم تاکید شده بود که غیبت هر بازیکن به منزله انصراف خواهد بود.

وی ادامه داد: با این حال برخی از بازیکنان در اردو غیبت داشتند. غیبت آنها بر اساس میل و تصمیمات شخصی شان بودند. این بازیکنان نسبت به تغییرات ایجاد شده در کادر فنی معترض بودند و به همین دلیل وارد اردو نشدند. با این حال شخصا با آنها ارتباط گرفتم اما شرایط جدید را نپذیرفتند. به همین دلیل برای اردو هجدهم که در جریان است، از فهرست اردونشینان حذف شدند. تعداد این بازیکنان ۴ نفر بود.

بیگدلی یادآور شد: حتی از مربیان قبلی خواستم که با ما همکاری داشته باشند اما نپذیرفتند. بنابراین کادر فنی به طور کلی تغییر کرد.

وی با تاکید بر اینکه به دلیل حذف صورت گرفته، اردوی جدید تیم ملی گلبال را با ۱۱ بازیکن آغاز کردیم،در واکنش به اینکه «شما تیم را در شرایطی تحویل گرفتید که با حواشی اینچنینی مواجه شده است. این موضوع روی کارتان تاثیر نمی گذارد؟»، گفت: چاره ای نبود، توکلم به خدا است ضمن اینکه اولین بار نیست که هدایت تیم ملی گلبال را بر عهده دارم. من طی سال های ۲۰۰۳ تا ۲۰۱۲ و ۲۰۱۳ تا ۲۰۱۷ هدایت این تیم را بر عهده داشتم و حتی در برخی مقاطع عهده دار هدایت تیم زنان هم بودم.

سرمربی تیم ملی گلبال تصریح کرد: طی سال هایی که در راس این تیم حضور داشتم به واسطه سومی در مسابقات جهانی (۲ بار) گلبال ایران را صاحب سهمیه پارالمپیک برای بازی های ۲۰۰۸ پکن و ۲۰۱۲ لندن کردم. در بازی های پاراآسیایی گوانگژو و اینچون هم کنار این تیم بودم و تیمم را صاحب مدال برنز و طلا کردم.

وی تاکید کرد: حالا هم با وجود این حواشی که با آن مواجه هستیم و کنار رفتن برخی بازیکنان، به فکر مدال آوری در بازی های پاراآسیایی ناگویا هستم. در دو دوره قبلی این بازی ها (۲۰۱۸ جاکارتا و ۲۰۲۲ هانگژو) گلبال ایران به ترتیب مدال طلا و برنز گرفت. من برای این دو دوره سرمربی تیم نبودم اما هدفم این است مانند بازی های گوانگژو و اینچئون، تیمم را مدال آور کنم. برای ارتقا رنگ مدال نسبت به دوره قبل هم تلاش می کنیم.

سید محمد بیگدلی سرمربی جدید تیم ملی گلبال که پیش از این هم ۱۲ سال هدایت این تیم را بر عهده داشت، تاکید دارد که تیمش را برای ارتقای رنگ مدال در ناگویا آماده می کند

بیگدلی در پاسخ به این پرسش که «با توجه به کنار رفتن برخی اردونشینان، امکان دعوت از بازیکنان جدید وجود نداشت؟»، گفت: تا زمان اعزام به بازی های پاراآسیایی فرصت زیادی نیست که بخواهیم بازیکنان جدیدی را تست کنیم. باید با ۶ بازیکن عازم ناگویا شویم و الان هم ۱۱ بازیکن در اردو داریم. با همین نفرات ادامه می دهیم.

سرمربی تیم ملی گلبال گفت: در حال پشت سر گذاشتن اردوی هجدهم هستیم. تا زمان اعزام به بازی های پاراآسیایی هم ۸ مرحله اردوی دیگر خواهیم داشت و تلاش داریم یکی از این اردوها را در ترکیه یا روسیه برگزار کنیم.

به گزارش خبرنگار مهر، محمد پرنیا، حسن جعفری، محمد سرنجی، محمدمهدی نفیسی نسب، محمد منصوری، محسن عبدالملکی، مهدی عباسی، محمدمهدی زارعی، مجید فلاح، خلیل شهریارنسب و مصطفی صادقی بازیکنانی هستند که اردوی تیم ملی گلبال با حضور آنها در حال پیگیری است.



پنجمین دوره بازی‌های پاراآسیایی ۲۶ مهر تا ۲ آبان با حضور حدود ۴ هزار ورزشکار از ۴۵ کشور و در ۱۸ رشته ورزشی و به میزبانی شهر ناگویا در استان آیچی ژاپن برگزار خواهد شد.