رضا میرابیان در گفتوگو با خبرنگار مهر، با اشاره به تداوم حملات رژیم صهیونیستی به مناطق جنوبی لبنان، اظهار کرد: رژیم صهیونیستی تلاش میکند با استمرار این اقدامات، قبح تجاوزات خود را از بین ببرد و حملاتش را به امری عادی تبدیل کند.
وی افزود: هدف تلآویو این است که افکار عمومی منطقه و جامعه جهانی به تدریج این حملات را به عنوان یک واقعیت روزمره بپذیرند، اما این راهبرد با موانع جدی مواجه خواهد شد.
سفیر سابق جمهوری اسلامی ایران در کویت با اشاره به تحولات میدانی لبنان، گفت: هر زمان که بتوانیم درباره بیروت یک معادله جدید امنیتی و بازدارنده را تثبیت کنیم، این معادله به جنوب بیروت نیز تسری خواهد یافت.
میرابیان ادامه داد: همانگونه که قرارگاه خاتمالانبیا(ص) نیز تأکید کرده است، بحث آتشبس صرفاً محدود به بیروت نخواهد بود و مناطق جنوبی لبنان را نیز در بر خواهد گرفت.
وی در پایان تصریح کرد: اگر رژیم صهیونیستی تصور میکند میتواند به این حملات جنبه عادیسازی ببخشد، این هدف محقق نخواهد شد. جمهوری اسلامی ایران نیز هرگز نسبت به این موضوع و امنیت لبنان بیتفاوت نخواهد بود و تحولات منطقه را با دقت دنبال میکند.
سفیر سابق ایران در کویت با تأکید بر لزوم تثبیت یک موازنه امنیتی جدید گفت: هرگونه توافق آتشبس محدود به بیروت نخواهد بود و مناطق جنوبی لبنان را نیز در بر میگیرد تا نقشههای تلآویو خنثی شود.
رضا میرابیان در گفتوگو با خبرنگار مهر، با اشاره به تداوم حملات رژیم صهیونیستی به مناطق جنوبی لبنان، اظهار کرد: رژیم صهیونیستی تلاش میکند با استمرار این اقدامات، قبح تجاوزات خود را از بین ببرد و حملاتش را به امری عادی تبدیل کند.
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