به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت بهداشت، مهلت ورود اطلاعات دستیاران جهت شرکت در آزمون‌های ارتقا و گواهینامه تخصصی سال ۱۴۰۵ تا پایان وقت اداری روز سه‌شنبه ۲۶ خردادماه جاری تمدید شد.

امیرهوشنگ مهرپرور، مشاور دبیر شورای آموزش پزشکی و تخصصی در نامه ای خطاب به کلیه دانشگاه‌های علوم پزشکی‌ و خدمات بهداشتی درمانی تربیت کننده‌ دستیار ابلاغ کرده است:

نظر به اتمام مهلت ورود اطلاعات دستیاران شرکت‌کننده در آزمون‌های ارتقا و گواهینامه تخصصی سال ۱۴۰۵ در تاریخ ۲۰ خرداد ۱۴۰۵ و نیز درخواست تعدادی از دانشگاه‌های علوم پزشکی مبنی بر تمدید مهلت مورد نظر، بدینوسیله اعلام می‌دارد مهلت ورود اطلاعات افراد مذکور به منظور شرکت در آزمون‌های فوق‌الذکر حداکثر تا پایان وقت اداری روز سه‌شنبه ۲۶ خرداد ۱۴۰۵ تمدید می‌شود.

با توجه به محدودیت زمانی که جهت بررسی وضعیت دستیاران مربوطه در این دبیرخانه وجود دارد، مهلت مذکور به هیچ عنوان قابل تمدید نخواهد بود و مقتضی است دستور فرمایید اقدامات لازم در اسرع وقت به عمل آید.