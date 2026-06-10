به گزارش خبرنگار مهر، خسرو پیرهادی ظهر امروز چهارشنبه در نشست شورای ورزش شهرستان آبادان که با حضور اعضای اصلی و هیأت‌های ورزشی این شهرستان در سالن جلسات فرمانداری برگزار شد، اظهار کرد: توسعه ورزش آبادان در گروی توجه به ورزش‌های پایه است و هیأت‌های ورزشی باید سرمایه‌گذاری بر نسل نوجوان و جوان را در اولویت برنامه‌های خود قرار دهند.

وی با اشاره به ظرفیت مسئولیت‌های اجتماعی برای توسعه ورزش افزود: امسال می‌توان از این ظرفیت برای ارتقای زیرساخت‌ها و حمایت از ورزش شهرستان استفاده کرد و فرمانداری این موضوع را به‌ صورت ویژه پیگیری خواهد کرد.

فرماندار ویژه آبادان با اشاره به لزوم برنامه‌ریزی شهرداری آبادان برای توسعه ورزش همگانی، توضیح داد: ایجاد زیرساخت‌هایی مانند اسکله قایق‌سواری در رودخانه بهمنشیر می‌تواند به رونق ورزش‌های آبی و افزایش نشاط اجتماعی کمک کند. پارک‌ها نیز باید تجهیزات ورزشی مجهز شوند.

پیرهادی با تأکید بر ضرورت رفع مشکلات اماکن ورزشی تاکید کرد: استخر خلیج فارس آبادان باید هرچه سریع‌تر تعیین تکلیف شود و نباید مشکلات ورزش به مرحله پلمب اماکن ورزشی برسد. مسائل حقوقی موجود باید در کوتاه‌ترین زمان ممکن از مسیرهای قانونی برطرف شوند.

وی از اعلام آمادگی پالایشگاه آبادان برای ساخت یک استادیوم مدرن خبر داد و گفت: در صورت واگذاری استادیوم ۵ مهر، پالایشگاه آبادان آمادگی دارد این ورزشگاه را به یک ورزشگاه مدرن و مجهز تبدیل کند.