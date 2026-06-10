تشریح جزئیات جدید اعمال سوابق تحصیلی در کنکور سراسری ۱۴۰۵

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شورای عالی انقلاب فرهنگی، در پی اعلام رویکردهای جدید این شورا درباره نحوه برگزاری آزمون سراسری، سید جلال موسوی، دبیر ستاد تعلیم و تربیت شورای عالی انقلاب فرهنگی، در گفت‌وگو با برنامه «صبحانه ایرانی» شبکه دو سیما، جزئیات نحوه اعمال سوابق تحصیلی در کنکور ۱۴۰۵ را تشریح کرد.

وی با اشاره به مصوبات اخیر شورای عالی انقلاب فرهنگی اظهار کرد: بر اساس سیاست‌های جدید و با توجه به شرایط خاص کشور، مقرر شده است سوابق تحصیلی پایه یازدهم در آزمون سراسری سال ۱۴۰۵ به صورت «تأثیر مثبت» در نتایج داوطلبان لحاظ شود.

دبیر ستاد تعلیم و تربیت شورای عالی انقلاب فرهنگی تأکید کرد این تصمیم با هدف حمایت از داوطلبان و خانواده‌ها و در راستای کاهش نگرانی‌های ناشی از آزمون سراسری اتخاذ شده است. به گفته وی، این رویکرد همزمان با اهداف کلان شورای عالی انقلاب فرهنگی برای حرکت به سمت نظام آموزشی یادگیری‌محور و کاهش وابستگی به آزمون‌های تستی دنبال می‌شود.

موسوی همچنین با اشاره به روندهای جهانی در حوزه سنجش و ارزیابی آموزشی، ابراز امیدواری کرد که با تداوم برنامه‌ریزی‌های کارشناسی، زمینه حذف تدریجی آزمون‌های تستی و جایگزینی آن‌ها با شیوه‌های استاندارد ارزیابی تشریحی و کیفی فراهم شود.

وی افزود: اجرای این سیاست‌ها می‌تواند نقش مؤثری در شکوفایی خلاقیت، تقویت مهارت‌های تحلیلی و تعمیق یادگیری دانش‌آموزان ایفا کند.