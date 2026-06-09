تأثیر سوابق پایه یازدهم در کنکور ۱۴۰۵ مثبت شد / ۶ درس نهایی برای کنکور

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شورای عالی انقلاب فرهنگی، حجت الاسلام خسروپناه دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی در تشریح مصوبات و تصمیمات جلسه ۵۸۱ شورای معین این شورا که امروز برگزار شد؛ گفت: در این جلسه؛ بنا به درخواست وزیر آموزش و پرورش، نحوه تأثیر سوابق تحصیلی پایه یازدهم در آزمون سراسری سال ۱۴۰۵ و تعداد دروس امتحان نهایی این پایه در آزمون سراسری سال ۱۴۰۶ بررسی و تعیین شد.

دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی افزود: مطابق مفاد مصوبه پیشین این شورا؛ ۶ درس پایه یازدهم و همه دروس پایه دوازدهم مطابق عناوین دروس مندرج در مصوبه ۱۰۵۳ شورای عالی آموزش و پرورش؛ مبنای تشکیل سابقه تحصیلی با تأثیر ۶۰ درصد قطعی در آزمون سراسری سال ۱۴۰۵، بود. همچنین؛ در آزمون سراسری سال ۱۴۰۶ نیز قرار بود همه دروس پایه یازدهم و دوازدهم مطابق عناوین دروس مندرج در مصوبات ۱۰۳۱ و ۱۰۵۳ شورای عالی آموزش و پرورش مبنای تشکیل سابقه تحصیلی داوطلبان آزمون سراسری باشد.

حجت الاسلام خسروپناه تصریح کرد: اما در این جلسه بعد از بحث و بررسی جدی ابعاد و جوانب مختلف موضوع؛ اعضاء شورا ضمن تأکید بر علمی و کارشناسانه بودن مصوبات سنوات گذشته این شورا در موضوع سنجش و پذیرش دانشجو؛ با توجه ملاحظات و شرایط خاص کشور و در اجرای منویات رئیس جمهور محترم نیز با در نظر گرفتن شرایط دانش آموزان در سال تحصیلی جاری و برگزاری کلاس های درس به صورت مجازی در نیمی از سال تحصیلی و به منظور رفع دغدغه و نگرانی و کاهش فشارهای روحی و روانی قاطبه داوطلبان گرامی و خانواده محترم آنها متأثر از شرایط تحمیل شده به کشور؛ با مثبت شدن تأثیر سوابق تحصیلی پایه یازدهم در آزمون سراسری سال ۱۴۰۵ و کاهش تعداد دروس امتحان نهایی این پایه به ۶ درس در آزمون سراسری سال ۱۴۰۶ موافقت کردند.

دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی در پایان تأکید کرد: بر این اساس؛ در آزمون سراسری سال ۱۴۰۵ که ان شاء ا... متقاضیان ورود به آموزش عالی در اواخر مرداد ماه سال جاری در آن شرکت می کنند؛ سوابق تحصیلی ۶ درس پایه یازدهم با تأثیر مثبت و سوابق تحصیلی همه دروس پایه دوازدهم با تأثیر ۶۰ درصد مبنای سنجش و پذیرش دانشجو خواهد بود.