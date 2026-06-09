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۱۹ خرداد ۱۴۰۵، ۱۸:۵۴

حجت‌الاسلام خسروپناه:

تأثیر سوابق پایه یازدهم در کنکور ۱۴۰۵ مثبت شد / ۶ درس نهایی برای کنکور

تأثیر سوابق پایه یازدهم در کنکور ۱۴۰۵ مثبت شد / ۶ درس نهایی برای کنکور

دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی از تأثیر مثبت سوابق تحصیلی پایه یازدهم در آزمون سراسری سال ۱۴۰۵ خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شورای عالی انقلاب فرهنگی، حجت الاسلام خسروپناه دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی در تشریح مصوبات و تصمیمات جلسه ۵۸۱ شورای معین این شورا که امروز برگزار شد؛ گفت: در این جلسه؛ بنا به درخواست وزیر آموزش و پرورش، نحوه تأثیر سوابق تحصیلی پایه یازدهم در آزمون سراسری سال ۱۴۰۵ و تعداد دروس امتحان نهایی این پایه در آزمون سراسری سال ۱۴۰۶ بررسی و تعیین شد.

دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی افزود: مطابق مفاد مصوبه پیشین این شورا؛ ۶ درس پایه یازدهم و همه دروس پایه دوازدهم مطابق عناوین دروس مندرج در مصوبه ۱۰۵۳ شورای عالی آموزش و پرورش؛ مبنای تشکیل سابقه تحصیلی با تأثیر ۶۰ درصد قطعی در آزمون سراسری سال ۱۴۰۵، بود. همچنین؛ در آزمون سراسری سال ۱۴۰۶ نیز قرار بود همه دروس پایه یازدهم و دوازدهم مطابق عناوین دروس مندرج در مصوبات ۱۰۳۱ و ۱۰۵۳ شورای عالی آموزش و پرورش مبنای تشکیل سابقه تحصیلی داوطلبان آزمون سراسری باشد.

حجت الاسلام خسروپناه تصریح کرد: اما در این جلسه بعد از بحث و بررسی جدی ابعاد و جوانب مختلف موضوع؛ اعضاء شورا ضمن تأکید بر علمی و کارشناسانه بودن مصوبات سنوات گذشته این شورا در موضوع سنجش و پذیرش دانشجو؛ با توجه ملاحظات و شرایط خاص کشور و در اجرای منویات رئیس جمهور محترم نیز با در نظر گرفتن شرایط دانش آموزان در سال تحصیلی جاری و برگزاری کلاس های درس به صورت مجازی در نیمی از سال تحصیلی و به منظور رفع دغدغه و نگرانی و کاهش فشارهای روحی و روانی قاطبه داوطلبان گرامی و خانواده محترم آنها متأثر از شرایط تحمیل شده به کشور؛ با مثبت شدن تأثیر سوابق تحصیلی پایه یازدهم در آزمون سراسری سال ۱۴۰۵ و کاهش تعداد دروس امتحان نهایی این پایه به ۶ درس در آزمون سراسری سال ۱۴۰۶ موافقت کردند.

دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی در پایان تأکید کرد: بر این اساس؛ در آزمون سراسری سال ۱۴۰۵ که ان شاء ا... متقاضیان ورود به آموزش عالی در اواخر مرداد ماه سال جاری در آن شرکت می کنند؛ سوابق تحصیلی ۶ درس پایه یازدهم با تأثیر مثبت و سوابق تحصیلی همه دروس پایه دوازدهم با تأثیر ۶۰ درصد مبنای سنجش و پذیرش دانشجو خواهد بود.

کد مطلب 6855368
زهرا سیفی

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