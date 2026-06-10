پرواز مستقیم رشت - استانبول برقرار شد

به گزارش خبرنگار مهر، سیدمحسن میرحسینی بعد از ظهر چهارشنبه در حاشیه مراسم راه‌اندازی پرواز رشت - استانبول که با حضور استاندار گیلان برگزار شد، اظهار کرد: نخستین پرواز متعلق به شرکت هواپیمایی معراج با شماره ۴۸۲۴ ساعت ۱۴ و ۳۰ دقیقه امروز از استانبول وارد فرودگاه سردار جنگل رشت شد.

وی افزود: این هواپیما قرار است ساعت ۸ و ۳۰ دقیقه فردا (پنجشنبه) رشت را به مقصد استانبول ترک کند.

مدیرکل فرودگاه بین‌المللی سردار جنگل رشت تصریح کرد: با برقراری این پرواز، نخستین پرواز رفت و برگشت مسیر رشت - استانبول انجام شد.