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۲۰ خرداد ۱۴۰۵، ۱۵:۵۲

پرواز مستقیم رشت - استانبول برقرار شد

پرواز مستقیم رشت - استانبول برقرار شد

رشت- مدیرکل فرودگاه بین‌المللی سردار جنگل رشت از برقراری نخستین پرواز رفت و برگشت مسیر رشت - استانبول خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، سیدمحسن میرحسینی بعد از ظهر چهارشنبه در حاشیه مراسم راه‌اندازی پرواز رشت - استانبول که با حضور استاندار گیلان برگزار شد، اظهار کرد: نخستین پرواز متعلق به شرکت هواپیمایی معراج با شماره ۴۸۲۴ ساعت ۱۴ و ۳۰ دقیقه امروز از استانبول وارد فرودگاه سردار جنگل رشت شد.

وی افزود: این هواپیما قرار است ساعت ۸ و ۳۰ دقیقه فردا (پنجشنبه) رشت را به مقصد استانبول ترک کند.

مدیرکل فرودگاه بین‌المللی سردار جنگل رشت تصریح کرد: با برقراری این پرواز، نخستین پرواز رفت و برگشت مسیر رشت - استانبول انجام شد.

کد مطلب 6856407

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