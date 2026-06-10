دانشگاه ملی مهارت باید به راهبر نظام مهارتی استان زنجان تبدیل شود

به گزارش خبرنگار مهر، سید محسن صادقی ظهر چهارشنبه در جریان بازدید از بخش‌های مختلف دانشگاه ملی مهارت استان زنجان و در نشست با مدیران، اعضای هیئت علمی و کارکنان این دانشگاه، با اشاره به نقش آموزش‌های مهارتی در توسعه اقتصادی و اجتماعی، اظهار کرد: توسعه بیش از آنکه به منابع مالی وابسته باشد، به سرمایه انسانی ماهر، خلاق، منضبط و مسئولیت‌پذیر نیاز دارد و دانشگاه ملی مهارت می‌تواند نقش مهمی در تربیت این سرمایه انسانی ایفا کند.

وی با بیان اینکه وضعیت فعلی پاسخگوی نیازهای پیش‌روی استان نیست، افزود: دانشگاه باید با انسجام داخلی، همکاری دستگاه‌های اجرایی و تعامل مؤثر با استانداری، از وضعیت اداره مدرسه‌ای فاصله گرفته و به یک الگوی پیشرو در اقتصاد مهارتی تبدیل شود.

استاندار زنجان با اشاره به برخی مشکلات و محدودیت‌های موجود در دانشگاه ملی مهارت گفت: این مجموعه با نوعی عقب‌ماندگی تاریخی مواجه است و میان شاخص‌های آن در حوزه‌هایی همچون نسبت استاد به دانشجو، سرانه فضای آموزشی، امکانات پژوهشی و فضاهای اداری با استانداردهای آموزش عالی کشور فاصله معناداری وجود دارد.

صادقی با اشاره به وضعیت نامناسب زیرساخت‌های دانشگاه افزود: برخی ساختمان‌های این مجموعه بیش از ۶۰ سال قدمت دارند و دیگر پاسخگوی نیازهای آموزشی امروز نیستند. همچنین میانگین پیشرفت فیزیکی پروژه‌های نیمه‌تمام دانشگاه حدود ۴۷ درصد است که ضرورت تسریع در تکمیل این طرح‌ها را دوچندان می‌کند.

وی خاطرنشان کرد: دانشگاه با وجود برخورداری از ظرفیت‌های ارزشمند انسانی و دانشجویان مستعد، همچنان با شاخص‌های یک دانشگاه کامل فاصله دارد و در عمل مأموریت‌های گسترده‌ای را با امکانات محدود دنبال می‌کند.

ارتباط دانشگاه و صنعت کمتر از هفت درصد است

استاندار زنجان ضعف ارتباط با صنعت را یکی از مهم‌ترین چالش‌های دانشگاه ملی مهارت عنوان کرد و گفت: بر اساس گزارش‌های ارائه شده، میزان ارتباط مؤثر دانشگاه با صنعت کمتر از هفت درصد است که این مسئله نشان‌دهنده فاصله میان آموزش‌های ارائه‌شده و نیازهای واقعی بازار کار است.

وی افزود: آموزش مهارتی زمانی اثربخش خواهد بود که صنعت در فرآیند آموزش حضور فعال داشته باشد و میان دانشگاه و بنگاه‌های اقتصادی ارتباطی مستمر، هدفمند و سازمان‌یافته شکل بگیرد.

صادقی تأکید کرد: مهارت‌های فنی به تنهایی تضمین‌کننده موفقیت شغلی نیستند و باید در کنار آموزش‌های تخصصی، بر تقویت نظم، مسئولیت‌پذیری، اخلاق حرفه‌ای، فرهنگ کار و توانایی کار تیمی نیز توجه ویژه شود.

وی با اشاره به ضرورت بازنگری در شیوه جذب مدرسان دانشگاه اظهار کرد: یکی از راهکارهای مهم تحول در آموزش‌های مهارتی، عبور از انحصار اساتید صرفاً آکادمیک و حرکت به سمت الگوی «استاد ـ شاگردی» است.

استاندار زنجان ادامه داد: باید از ظرفیت خبرگان صنعت، مدیران موفق و متخصصان باتجربه در حوزه‌های مختلف اقتصادی استفاده شود تا دانشجویان علاوه بر آموزش‌های نظری، از تجربه‌های عملی و واقعی محیط کار نیز بهره‌مند شوند.

صادقی با اشاره به روندهای جهانی بازار کار گفت: بر اساس پیش‌بینی‌ها، در سال ۲۰۲۶ نیاز به نیروی کار ماهر در بسیاری از کشورهای جهان افزایش خواهد یافت؛ از این رو ضروری است نیازهای مهارتی بازارهای بین‌المللی با همکاری دانشگاه‌ها و نمایندگی‌های وزارت امور خارجه احصا شود تا زمینه تربیت نیروی انسانی متناسب با این نیازها فراهم شود.

وی افزود: توجه به بازارهای جهانی اشتغال می‌تواند فرصت‌های جدیدی برای جوانان استان ایجاد کند و سهم زنجان را در تأمین نیروی انسانی متخصص افزایش دهد.

مولدسازی دارایی‌ها و جذب اعتبارات ملی در دستور کار

استاندار زنجان با اشاره به محدودیت‌های مالی دانشگاه گفت: استفاده از ظرفیت مولدسازی دارایی‌ها، بهره‌گیری از املاک و ظرفیت‌های بلااستفاده و همچنین جذب اعتبارات ملی از طریق رایزنی با وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و نمایندگان مجلس شورای اسلامی از جمله راهکارهایی است که باید به صورت جدی دنبال شود.

وی همچنین از تشکیل کمیته‌ای تخصصی برای بررسی وضعیت ساختمان‌های فرسوده دانشگاه خبر داد و افزود: این کمیته موظف خواهد بود ضمن تعیین تکلیف فضاهای فرسوده، امکان استفاده از زمین‌ها یا ساختمان‌های دولتی جایگزین را نیز بررسی کند.

صادقی در ادامه سه اولویت اساسی برای تحول دانشگاه ملی مهارت استان را تشریح کرد و گفت: نخستین اولویت، تأمین فضای آموزشی، کارگاهی و خوابگاهی استاندارد و متناسب با نیازهای آموزشی روز است.

وی دومین اولویت را بازنگری در رشته‌ها و انطباق آنها با نیازهای صنعت استان دانست و افزود: رشته‌های تحصیلی باید متناسب با نیازهای واقعی بازار کار طراحی شوند و ارتباط مستقیم با مزیت‌های اقتصادی استان داشته باشند.

استاندار زنجان سومین اولویت را توسعه رشته‌های نوین و آینده‌محور عنوان کرد و گفت: بازنگری در رشته‌های مرتبط با فناوری‌های نوظهور از جمله هوش مصنوعی، فناوری‌های دیجیتال و سایر حوزه‌های دانش‌بنیان ضروری است.

وی همچنین بر تقویت روحیه کارآفرینی در میان دانشجویان تأکید کرد و افزود: دانشگاه باید دانشجویان را به سمت خلق فرصت‌های شغلی سوق دهد؛ چرا که هدف نهایی آموزش مهارتی، تربیت نیروهایی است که علاوه بر اشتغال‌پذیری، توانایی ایجاد کسب‌وکار و تولید ثروت را نیز داشته باشند.

زنجان می‌تواند به قطب ملی آموزش‌های مهارتی تبدیل شود

استاندار زنجان با تأکید بر حمایت مدیریت استان از برنامه‌های توسعه‌ای دانشگاه ملی مهارت اظهار کرد: تحول این دانشگاه صرفاً یک موضوع آموزشی نیست، بلکه اقدامی راهبردی برای توسعه اقتصادی استان به شمار می‌رود.

صادقی تصریح کرد: تحقق این اهداف ضمن کمک به اشتغال‌زایی، افزایش بهره‌وری و تولید ثروت، می‌تواند زنجان را به یکی از قطب‌های ملی و حتی بین‌المللی تربیت نیروی انسانی ماهر تبدیل کند.

وی افزود: استانداری زنجان آماده است با همکاری وزارت علوم، دستگاه‌های اجرایی و سایر نهادهای مرتبط، زمینه تحقق این تحول را فراهم کند تا دانشگاه ملی مهارت به جایگاه شایسته خود در نظام آموزش عالی و مهارتی کشور دست یابد.