عارف: دولت به دنبال افزایش مبلغ کالابرگ است

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدرضا عارف در جلسه کارگروه توسعه علم و فناوری با اشاره به اینکه دولت چهاردهم از روز نخست آغاز به کار خود درگیر جنگ بود، اظهار کرد: دولت از همان ابتدا برنامه اقتصاد جنگی را تهیه کرد و این برنامه در جنگ ۱۲ روزه مورد استفاده قرار گرفت. به گفته وی، دشمن در جنگ ۱۲ روزه قصد سرنگونی نظام را داشت اما مردم با حضور در صحنه حماسه آفریدند و در این جنگ، علم و فناوری مبنای زورآزمایی طرفین بود.

وی افزود: پس از توقف آتش، پیش‌بینی ما وقوع جنگی طولانی‌تر بود. دشمن ابتدا کودتای دی‌ماه را کلید زد و خساراتی به کشور وارد کرد. در ابتدا آمارهای مختلفی از تلفات این حوادث اعلام شد اما دولت تعداد جان‌باختگان را اعلام کرد و با بیانیه رهبر شهید انقلاب، پرونده این کودتا بسته شد.

معاون اول رئیس‌جمهور با بیان اینکه تا اسفندماه سال گذشته در حوزه فناوری‌های راهبردی پیشرفت‌های قابل توجهی حاصل شد، خاطرنشان کرد: نتیجه این پیشرفت‌ها در جنگ رمضان مشاهده شد. این دستاوردها بر اساس راهبردهای رهبر شهید انقلاب برای توسعه علم و فناوری به دست آمد.

عارف با اشاره به وجود تعامل، همسویی و هماهنگی میان صنعت و دانشگاه در حوزه‌های راهبردی گفت: این الگو باید در سایر بخش‌ها از جمله صنعت خودروسازی نیز مورد توجه قرار گیرد. وی همچنین تأکید کرد که شرایط ایران پس از جنگ رمضان با گذشته کاملاً متفاوت است و نگاه جدیدی نسبت به ایران در میان کشورهای همسایه، حوزه تمدنی ایران، کشورهای در حال توسعه و حتی برخی کشورهای غربی شکل گرفته است.

به گفته وی، بسیاری از کشورها احساس می‌کنند ایران در حال از بین بردن تحقیرهایی است که آمریکا به آنها وارد کرده و از همین رو راهبرد «ایران‌هراسی» به «ایران‌دوستی» تغییر یافته است. عارف افزود: برنامه‌ریزی‌های کشور باید متناسب با این شرایط جدید انجام شود و در گام نخست، روند فعالیت‌های علمی و فناوری کشور آسیب‌شناسی شود. همچنین برخی مانع‌تراشی‌ها و دخالت‌های دولت‌ها در دانشگاه‌ها که در دهه‌های گذشته وجود داشته، باید بیش از پیش اصلاح شود.

معاون اول رئیس‌جمهور با اشاره به نقش فناوری در افزایش اقتدار کشور تصریح کرد: همین پیشرفت‌های علمی و فناوری موجب شد که امروز در خلیج فارس ادعا کنیم مدیریت تنگه هرمز بر عهده ایران است و دشمن به اجبار آن را می‌پذیرد. در واقع فناوری در خدمت سیاست و منافع ملی قرار گرفته است.

وی تأکید کرد: راهبرد پساجنگ ایران بر پایه علم و فناوری باید هرچه سریع‌تر تعیین شود. دانشگاه‌ها باید برای همکاری با کشورهای عضو پیمان‌هایی مانند اوراسیا و شانگهای برنامه داشته باشند و ایران نیز به عنوان برادر بزرگ‌تر منطقه، دستاوردهای علمی و فناوری خود را با سازوکار مشخص در اختیار این کشورها قرار دهد.

عارف همچنین در جلسه شورای عالی رفاه با اشاره به اهمیت این شورا گفت: راهبرد شورای عالی رفاه پرداختن به مهم‌ترین دغدغه دولت یعنی معیشت مردم، به‌ویژه اقشار آسیب‌پذیر است.

وی با تبریک موفقیت‌ها و دستاوردهای کشور در جنگ تحمیلی دوم و سوم، این موفقیت‌ها را مرهون حضور مردم در صحنه و خون شهدای انقلاب اسلامی، به‌ویژه رهبر شهید انقلاب دانست و افزود: شهادت ایشان ضایعه‌ای دردناک بود اما رهبر سوم با عنایت خداوند جایگزین شد و با رهبری آیت‌الله سیدمجتبی خامنه‌ای، مسیر انقلاب ادامه خواهد یافت.

معاون اول رئیس‌جمهور خاطرنشان کرد: همه بخش‌های کشور باید خود را برای مسئولیت بزرگ‌تری که پس از جنگ رمضان برای ایران ایجاد شده آماده کنند و برای شرایط پساجنگ برنامه داشته باشند. وی افزود: راهبرد دولت در جنگ تحمیلی دوم و سوم، حفظ معیشت مردم و ثبات نسبی اقتصادی بود و در طول این دو جنگ، کالا به میزان کافی در فروشگاه‌ها موجود بود.

به گفته عارف، دولت از ابتدای آغاز به کار خود دو برنامه برای شرایط جنگی تدوین کرده بود و برنامه مقاوم‌سازی اقتصادی نیز بر اساس تجربه جنگ ۱۲ روزه تهیه و در شورای عالی امنیت ملی تصویب شد.

وی با اشاره به افزایش قیمت‌ها در برخی بخش‌ها اظهار کرد: دولت در حال بررسی علل گرانی‌ها است تا با عوامل داخلی مؤثر بر افزایش قیمت‌ها از طریق ستاد تنظیم بازار و نهادهای نظارتی و بازرسی مقابله کند.

معاون اول رئیس‌جمهور در پایان گفت: کالابرگ سازوکاری برای جبران افزایش قیمت‌ها بود و همه اقشار مردم را در بر گرفت. بحث جدی امروز دولت اصلاح و افزایش مبلغ کالابرگ است و دولت مصر است با تأمین منابع، مبلغ کالابرگ را دست‌کم برای بخشی از مردم افزایش دهد.