به گزارش خبرنگار مهر، حمیدرضا قدس ظهر چهارشنبه در حاشیه کارگروه رونق تولید استان سمنان در گفتگو با خبرنگاران اعلام کرد: در یکسال گذشته در حدود ۱۴۰ هزار میلیارد ریال سرمایه‌گذاری در حوزه صنعت استان صورت گرفته است که در مقایسه با مدت مشابه آن در سال ۱۴۰۳، ۶۰ درصد افزایش داشته است.

وی تصریح کرد: در این مدت ۲۴۹ واحد صنعتی استان با سرمایه ‌گذاری ۱۴۰ هزار میلیارد ریال پروانه بهره‌برداری دریافت کرده و مشغول به فعالیت شده‌اند که زمینه اشتغال حدود شش هزار و ۵۰۰ نفر را در استان فراهم آورده ‌اند.

معاون صمت استان سمنان گفت: از نظر تعداد صدور پروانه بهره برداری و سرمایه‌گذاری انجام شده شاهد رشد بسیار خوب و قابل توجهی هستیم.

قدس افزود: در یک‌سال گذشته برای واحدهای صنعتی که جواز تأسیس اخذ کرده‌اند سرمایه ‌گذاری بالغ‌ بر ۲۵۸ هزار میلیارد ریال با اشتغال حدود ۱۱هزار و ۹۰۰ نفر پیش ‌بینی شده است.

وی با بیان اینکه در سال گذشته، ۶۴۴ مجوز صنعتی در استان صادر شده است، افزود: ۲۴۹ واحد صنعتی در استان پروانه بهره‌ برداری و ۳۹۵ واحد نیز جواز تأسیس دریافت کرده‌اند.