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۱۶ دی ۱۳۹۷، ۱۱:۰۴

معاون صنعت، معدن و تجارت استان سمنان:

۲۲۰۰ فرصت شغلی در واحدهای صنعتی استان سمنان ایجاد شد

۲۲۰۰ فرصت شغلی در واحدهای صنعتی استان سمنان ایجاد شد

سمنان - معاون امور صنایع صمت استان سمنان بابیان اینکه دو هزار و ۲۰۰فرصت شغلی در استان ایجاد شد، گفت: برای فراهم شدن این تعداد فرصت شغلی پنج هزار و ۷۰۰میلیارد ریال سرمایه‌گذاری صورت گرفت.

به گزارش خبرنگار مهر، رشید یزدان فرد صبح یک‌شنبه در کارگروه معادن استان سمنان به میزبانی اداره کل صنعت، معدن و تجارت سمنان ضمن بیان اینکه واحدهای صنعتی در مدت  ۹ ماهه امسال بیش از دو هزار و ۲۰۰ فرصت شغلی ایجاد کردند، ابراز داشت: این تعداد فرصت شغلی با سرمایه‌گذاری بالغ‌بر پنج هزار و ۷۰۰میلیارد ریال فراهم‌شده است که این آمار نشان می‌دهد توجه به سرمایه‌گذاری در بخش صنعت ضمن گردش چرخ اقتصادی به ایجاد اشتغال و کاهش بیکاری کمک می‌کند.

وی ضمن بیان اینکه طی ۹ماهه سال جاری یک هزار ۴۵۲ مجوز صنعتی و ۱۵۹ پروانه بهره‌برداری در بخش صنعت استان سمنان صادرشده است، اضافه کرد: در مدت مذکور یک هزار و ۲۹۳ واحد نیز جواز تأسیس دریافت کردند.

معاون امور صنایع صنعت، معدن و تجارت استان سمنان بابیان اینکه برای واحدهایی که جواز تأسیس اخذ کردند سرمایه‌گذاری بالغ‌بر ۴۶ هزار میلیارد ریال پیش‌بینی‌شده است، ابراز داشت: برآورد می‌شود با تحقق این گام برای ۳۵ هزار نفر اشتغال ایجاد شود.

یزدان فرد بابیان اینکه تاکنون دو هزار و ۹ واحد صنعتی در استان سمنان مشغول به فعالیت هستند، تصریح کرد: برای این واحدها ۵۱ هزار میلیارد ریال سرمایه‌گذاری صورت گرفت که زمینه اشتغال بیش از ۵۲ هزار نفر را فراهم کرده است.

وی ضمن بیان اینکه طی مدت ۹ ماهه امسال واحدهای صنعتی استان سمنان با سرمایه‌گذاری بیش از پنج هزار و هفت‌صد میلیارد ریال پروانه بهره‌برداری دریافت کردند، اضافه کرد: این اقدام توانست به ظرفیت اشتغال استان اضافه کند.

کد مطلب 4505150

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