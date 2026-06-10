برپایی بزرگترین نمایشگاه گِلی «از بقیع تا کربلا» غرب کشور در نهاوند

به گزارش خبرگزاری مهر، میثم مرادی با اشاره به سابقه سه دهه فعالیت نمایشگاه «از بقیع تا کربلا» اظهار کرد: این نمایشگاه که در کنار گلزار شهدای روستای تکه واقع شده، با همت جوانان کانون فرهنگی و هنری شهدای این روستا و با مدیریت «علی‌کرم پیرزادی» احداث می‌شود.

وی افزود: این مجموعه که یادگار شهید گرانقدر «محمد سهرابی» از هنرمندان کانون شهدای روستای تکه است، همه ساله یک ماه پیش از فرارسیدن ایام محرم با استفاده از مصالح بومی نظیر خشت، گل، سنگ، چوب، آجر و همچنین بهره‌گیری از مواد بازیافتی، در فضایی به وسعت ۱۵۰۰ متر مربع بنا می‌شود.

رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان نهاوند با تأکید بر منحصربه‌فرد بودن این سازه در غرب کشور تصریح کرد: نمایشگاه شامل ۳۳ بخش مجزا است که حوادث دوران پیامبر اکرم (ص) تا قیام عاشورا را روایت کرده و در نهایت با پیوند این وقایع به دوران دفاع مقدس، شهدای جنگ ۱۲ روزه و شهدای جنگ رمضان، مفاهیم عمیقی را به مخاطب منتقل می‌کند.

وی در خصوص دقت ساخت این اثر گفت: برای حفظ اصالت و باورپذیری بازسازی واقعه تاریخی سال ۶۰ هجری، در سال‌های گذشته افرادی به کربلای معلی و مکه مکرمه اعزام شدند تا با الگوبرداری از مستندات تاریخی، فضای آن دوران را به صورت نمونک‌های کوچک و دقیق بازسازی کنند.

مرادی با اشاره به تنوع غرفه‌های این نمایشگاه، خاطرنشان کرد: بخش‌هایی همچون قبرستان بقیع، شهر کوفه و شام، صحرای کربلا، رود دجله و فرات، مسجد کوفه، قصر یزید، تل زینبیه، گودال قتلگاه، گهواره حضرت علی‌اصغر (ع) و خرابه شام با ظرافت خاصی ساخته و نورپردازی شده‌اند تا فضای معنوی دوران را برای زائران تداعی کنند.

وی همچنین به استقبال گسترده از این نمایشگاه اشاره کرد و افزود: علاوه بر فضاسازی بصری، ایجاد چایخانه سنتی و استفاده از المان‌های تاریخی، این مکان را به مقصدی فرهنگی در ایام محرم و اربعین تبدیل کرده است، به طوری که در سال‌های گذشته بیش از ۴۰ هزار نفر از سراسر کشور و حتی کشورهای همجوار از این مجموعه بازدید کرده‌اند.

رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان نهاوند در پایان با تقدیر از فعالیت‌های رسانه‌ای و تبلیغاتی کانون فرهنگی و هنری و پایگاه بسیج این روستا، تأکید کرد: استفاده بهینه از ظرفیت‌های رسانه‌ای، تبلیغات شهری و میدانی توسط جوانان کانون مسجدی روستای تکه، نقش مؤثری در معرفی این جاذبه مذهبی و فرهنگی و جذب گردشگران آیینی داشته است.