به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام غلامرضا عادل ظهر چهارشنبه در نشست هماهنگی «منادیان عاشورایی» که به صورت ویدئوکنفرانسی برگزار شد، از طراحی ویژه این نهاد برای ماه محرم خبر داد و با اشاره به اینکه پس از ناکامی دشمن در حوادث اخیر، اکنون زمان حساسی برای فعالیتهای فرهنگی فرا رسیده است، گفت: دشمنان نظام در تلاشاند تا شکستهای خود را از طریق شبیخون فرهنگی جبران کنند، اما به برکت مکتب عاشورا و خون شهیدان، مردم ما هوشیارانه در صحنه حاضر خواهند بود.
حجتالاسلام عادل با بیان اینکه همه دلسوزان انقلاب باید ظرفیتهای موجود را برای برگزاری پرشور محرم به کار گیرند، افزود: هم رهبر معظم انقلاب و هم رئیس سازمان اوقاف بر لزوم برنامهریزی دقیق برای این ماه تأکید ویژه دارند. رویکرد امسال، پاسداشت همزمان حماسههای ملی و مذهبی با تکیه بر آموزههای عاشورایی است.
معاون فرهنگی سازمان اوقاف در ادامه به نقش پررنگ استان مازندران در این برنامهها اشاره و اظهار کرد: این خطه شمال کشور به دلیل سابقه دیرینه در ارادت به اهلبیت(ع)، تعداد قابل توجه امامزادگان و اماکن منسوب به سیدالشهدا(ع)، یکی از قطبهای اصلی برگزاری مراسم محرم خواهد بود و از تمامی خادمان، مبلغان و ذاکران اهلبیت در این استان خواسته میشود پای کار بیایند.
وی در پایان با گرامیداشت یاد و خاطره شهدا، بهویژه شهدای جبهه مقاومت، خاطرنشان کرد: امید میرود با بهرهمندی از نورانیت محرم و همدلی مردمی، شاهد یاری نهایی جبهه حق علیه باطل باشیم و انقلاب اسلامی با اقتدار بیشتر از این آزمون بزرگ عبور کند.
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