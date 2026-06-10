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۲۰ خرداد ۱۴۰۵، ۱۴:۰۲

مازندران از قطب‌های اصلی برگزاری مراسم محرم است

مازندران از قطب‌های اصلی برگزاری مراسم محرم است

ساری - معاون فرهنگی سازمان اوقاف گفت: استان مازندران یکی از قطب‌های اصلی برگزاری مراسم محرم خواهد بود.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام غلامرضا عادل ظهر چهارشنبه در نشست هماهنگی «منادیان عاشورایی» که به صورت ویدئوکنفرانسی برگزار شد، از طراحی ویژه این نهاد برای ماه محرم خبر داد و با اشاره به اینکه پس از ناکامی دشمن در حوادث اخیر، اکنون زمان حساسی برای فعالیت‌های فرهنگی فرا رسیده است، گفت: دشمنان نظام در تلاش‌اند تا شکست‌های خود را از طریق شبیخون فرهنگی جبران کنند، اما به برکت مکتب عاشورا و خون شهیدان، مردم ما هوشیارانه در صحنه حاضر خواهند بود.

حجت‌الاسلام عادل با بیان اینکه همه دلسوزان انقلاب باید ظرفیت‌های موجود را برای برگزاری پرشور محرم به کار گیرند، افزود: هم رهبر معظم انقلاب و هم رئیس سازمان اوقاف بر لزوم برنامه‌ریزی دقیق برای این ماه تأکید ویژه دارند. رویکرد امسال، پاسداشت همزمان حماسه‌های ملی و مذهبی با تکیه بر آموزه‌های عاشورایی است.

معاون فرهنگی سازمان اوقاف در ادامه به نقش پررنگ استان مازندران در این برنامه‌ها اشاره و اظهار کرد: این خطه شمال کشور به دلیل سابقه دیرینه در ارادت به اهل‌بیت(ع)، تعداد قابل توجه امامزادگان و اماکن منسوب به سیدالشهدا(ع)، یکی از قطب‌های اصلی برگزاری مراسم محرم خواهد بود و از تمامی خادمان، مبلغان و ذاکران اهل‌بیت در این استان خواسته می‌شود پای کار بیایند.

وی در پایان با گرامیداشت یاد و خاطره شهدا، به‌ویژه شهدای جبهه مقاومت، خاطرنشان کرد: امید می‌رود با بهره‌مندی از نورانیت محرم و همدلی مردمی، شاهد یاری نهایی جبهه حق علیه باطل باشیم و انقلاب اسلامی با اقتدار بیشتر از این آزمون بزرگ عبور کند.

کد مطلب 6856249

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